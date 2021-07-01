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Росавиация выдала 224 допуска на рейсы в Египет

Восемь российских авиакомпаний смогут летать из Москвы и регионов в курортные города Египта после разрешения Оперштаба

Восемь российских авиакомпаний получили допуски Росавиации к регулярным рейсам из Москвы и регионов РФ в курортные города Египта, следует из материалов на сайте ведомства.

Допуски из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа" и S7, из регионов — "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind и AZUR air.

При этом, как отметили в пресс-службе Росавиации, наличие допуска пока не означает право полетов на курорты Египта, оно будет предоставлено после соответствующего решения Оперштаба. Напомним, что сейчас в Хургаду и Шарм-эль-Шей разрешено выполнять только регулярные рейсы, с частотой до пяти раз в неделю, и только из Москвы.

Согласно решению Росавиации, авиакомпания S7 Airlines сможет выполнять регулярные рейсы в Шарм-эль-Шейх из Жуковского, Тюмени, Челябинска, Омска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Уфы, Самары, Казани, Волгограда, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новосибирска.

У авиакомпании «Россия» теперь имеются допуски на Шарм-эль-Шейх из городов Челябинск, Омск, Воронеж, Красноярск, Минеральные воды, Екатеринбург, Казань, Самара, Уфа, Пермь, Тюмень, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар.

Авиакомпании «Уральские авиалинии» выданы допуски на регулярные рейсы в Шарм-эль-Шейх из Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска, Нижнекамска, Минеральных вод, Воронежа, Белгорода, Ростова-на-Дону, Жуковского, Самары, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Краснодара.

Авиакомпания Nordwind сможет летать в Шарм-эль-Шейх из таких городов, как: Кемерово, Калининград, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону, Омск, Новосибирск, Уфа, Тюмень, Белгород, Астрахань, Саратов, Минеральные воды, Волгоград, Воронеж, Пермь, Нижнекамск.

Авиакомпании AZUR air выданы допуски в Шарм-эль-Шейх из Благовещенска, Владивостока, Волгограда, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Кемерово, Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Перми, Омска, Жуковского, Челябинска, Ханты-Мансийска, Хабаровска, Ульяновска, Тюмени, Томска, Сыктывкара, Сургута, Самары, Петропавловска-Камчатского, Оренбурга, Новокузнецка, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Нижневартовска, Мурманска, Минеральных вод, Махачкалы, Магнитогорска, Калининграда, Грозного, Воронежа, Белгорода, Барнаула, Астрахани, Архангельска, Уфы.

SmartAvia получила допуски на рейсы в Шарм-эль-Шейх из Калининграда и Самары.

В Хургаду авиакомпания S7 Airlines получила допуски на регулярные рейсы из Тюмени и Саратова.

У авиакомпании AZUR air есть теперь допуски на Хургаду из таких городов, как: Иркутск, Кемерово, Красноярск, Благовещенск, Сургут, Оренбург, Новокузнецк, Нижнекамск, Нижневартовск, Мурманск, Махачкала, Магнитогорск, Калининград, Грозный, Барнаул, Астрахань, Архангельск, Томск, Сыктывкар, Владивосток, Хабаровск, Ульяновск, Ханты-Мансийск, Петропавловск-Камчатский.

У Nordwind выданы допуски на рейсы в Хургаду из следующих городов: Кемерово, Сургут, Барнаул, Нижнекамск, Воронеж.

Авиакомпания SmartAvia получила допуски на Хургаду из Калининграда и Самары.

Авиакомпания «Россия» сможет летать в Хургаду из Новосибирска, Омска и Красноярска.

Допуски на рейсы в Хургаду из Казани получили S7 Airlines, AZUR air, «Уральские авиалинии», «Россия». Допуск из Волгограда получили Nordwind, S7 Airlines, AZUR air. Летать в Хургаду из Новосибирска смогут S7 Airlines, AZUR Air, а из Омска – Nordwind, S7 Airlines, AZUR Air.

Рейсы в Хургаду из Уфы, Самары, Перми, смогут выполнять Nordwind, S7 Airlines, AZUR air, «Уральские авиалинии», «Россия». Из Тюмени – AZUR air, Nordwind, «Россия».

Из Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода – Nordwind, S7 Airlines, AZUR air, «Уральские авиалинии», «Россия». Из Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Краснодара - S7 Airlines, AZUR air, «Уральские авиалинии», «Россия». Из Белгорода – AZUR air и «Уральские авиалинии». Из Жуковского – S7 Airlines, «Уральские авиалинии». Из Минеральных вод – Nordwind, AZUR air, «Уральские авиалинии», «Россия». Из Нижнекамска – «Уральские авиалинии», из Белгорода – Nordwind.

Также выданы новые допуски на рейсы из российских городов в Каир. Допуски получили Royal Flight, S7 Airlines. Авиакомпания NordStar сможет летать из Жуковского в Каир.

Несмотря на такую масштабную выдачу допусков в Египет, есть и отказы, сообщает АТОР. Например, «Аэрофлоту» отказано в допуске на рейсы из Москвы в Марса-Алам. Есть несколько отказов по Хургаде и Шарм-эль-Шейху.

/TOURBUS.RU