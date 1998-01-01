Туристов, вылетающих в Египет, просят приезжать в аэропорт за пять часов

Авиакомпания «Россия» предупредила своих пассажиров, что из-за пиковой загрузки аэропортов им лучше прибывать в аэропорты за 2,5-3 часа до вылета, а вылетающим в Египет – за пять часов.

«В связи с традиционной пиковой нагрузкой в летний сезон возможно образование в аэропортах очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации пассажиров. Уважаемые пассажиры, убедительно просим вас прибывать в аэропорты Пулково, Шереметьево и Внуково — не менее чем за 2,5-3 часа до времени вылета», — говорится в сообщении перевозчика.

Отдельно авиакомпания предупреждает пассажиров, планирующих отдых в Египте. «В связи с введением в аэропортах Египта дополнительных мер, связанных с выполнением требований авиационной безопасности, рекомендуем прибывать в аэропорты за пять часов до вылета рейса», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, что Оперштаб разрешил с 9 августа запустить из Москвы по пять рейсов в неделю на курорты Египта. Допуски на рейсы получила авиакомпания "Россия".

С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх начнет выполнять авиакомпания Egypt Air. Прямые рейсы на курорты Египта не выполнялись с ноября 2015 года.

Прямые рейсы на курорты Египта оживят спрос на направление, но без чартеров оно не вернется к показателям, которые были до закрытия в 2015 году, заявила между тем в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Пока на курорты Египта полетят только регулярные рейсы с вылетами из Москвы. Спрос оценить сейчас очень сложно, потому что цены были объявлены в конце прошлой недели, но можно предположить, что он будет высоким: ведь наши туристы активно пользовались прямыми перелетами через Каир и дальше наземным транспортом добирались до курортов. То есть, это было и дороже, и неудобней. Тем не менее, спрос был достаточно высоким: по предварительным подсчетам, на базе регулярных рейсов через Каир на курорты Египта с начала года отправились 120-150 тыс. российских туристов", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, цены на туры на базе регулярной авиаперевозки оказались выше ожидаемых примерно на 15 тыс. рублей.

"Минимальная стоимость недельной поездки в Хургаду на человека составляет 40 тыс. рублей с размещением в 4* all inclusive. Это примерно на 15 тыс. рублей выше, чем если бы были чартеры. Появление регулярных рейсов на курорты может оживить спрос, но этого совершенно недостаточно, чтобы восстановить массовый туризм в Египет.

Я напомню, что в 2015 году, когда Египет закрывали, и в предыдущие 5-6 лет, страна занимала второе место по популярности у российских туристов после Турции. И совокупный поток россиян составлял более 2 млн человек в год", — сказала эксперт.

При этом г-жа Ломидзе подчеркнула, что даже если чартеры будут разрешены с сентября, и спрос при этом будет высоким, число российских туристов в стране все равно не достигнет уровня 2015 года.

/TOURBUS.RU