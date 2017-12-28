ЦИФРА НЕДЕЛИ: В этом году в Тунисе побывали 50 тысяч российских туристов

Глава Тунисского турофиса рассказал, когда можно ждать восстановления регулярного и чартерного ависообщения между нашими странами

С открытия Туниса для россиян в апреле эту страну посетило более 50 тысяч российских туристов, - сообщил в ходе встречи с представителями российских СМИ и турагентств руководитель Тунисского национального офиса по туризму Туниса в РФ и странах СНГ Нежи Гудиер.

По его словам, российские туристы прилетали на грузопассажирских авиарейсах, купив турпакеты у российских туроператоров. И это, по его словам, конечно, «капля в море», по сравнению с прошлыми, допандемийными годами.

«В 2019 году Тунис посетили 633 тысячи россиян, а общее количество туристов составило 9,43 млн. - отметил он, - Пока что российские авиакомпании не осуществляют регулярные и чартерные авиарейсы в Тунис , но мы надеемся, что уже в самое ближайшее время авиасообщение между нашими странами возобновиться.

Так, «Аэрофлот» уже получил допуски на выполнение ежедневных полетов из Москвы в столицу страны и Монастир. Другие авиакомпании также планируют запустить рейсы из некоторых российских городов, как только Оперативный штаб РФ выдаст официальное разрешение».

Нежи Гудиер добавил, что особое внимание в стране уделено профилактике коронавирусной инфекции. Тунис одним из первых (в январе 2021 года) признал российскую вакцину «Спутник V» и сегодня более 2,7 млн. местных жителей, в основном, – работники туристической и гостиничной отраслей - полностью привиты различными вакцинами, в том числе и российским «Спутником».

«В течение ближайших двух месяцев число вакцинируемых жителей Туниса вырастет почти в три раза, что безусловно, позитивно скажется на въездном туризме. Мы надеемся, что вакцинация и открытие чартерного авиасообщения, в первую очередь с Россией, заметно увеличат число туристов», - отметил он.

Что же касается правил въезда, то с 10 июля для граждан России, прибывающих чартерными или регулярными рейсами в рамках организованных поездок требуется лишь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета (дети до 12 лет освобождены от теста Выборочно по прибытии делается еще один тест, и если его результат окажется положительным, то прибывший отправится на карантин за свой счет.

При этом путешественники, решившие прибыть в страну самостоятельно отправляются на двухнедельный карантин.

/TOURBUS.RU