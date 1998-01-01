Карельские гостиницы и турбазы снимают антикоронавирусные ограничения

Теперь туробъекты Карелии, имеющие «паспорт иммунизации», смогут принимать туристов без предъявления сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов

С сегодняшнего дня Карелия смягчила антиковидные ограничения и разрешила гостиницам и турбазам с паспортами иммунизации принимать туристов без сертификата о вакцинации от ковида и справок с ПЦР-тестами.

Как следует из распоряжения главы республики Артура Парфенчикова, «Гостиницы, хостелы, туристические базы и пр., имеющие паспорт коллективного иммунитета, могут не требовать документы о вакцинации или ПЦР-тесты от своих постояльцев.

На туробъекты, которые паспорт иммунизации не получили, это правило не распространяется».

В середине июня власти Карелии ввели для отелей и других объектов, у которых 60% и более сотрудников прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в 2021 году, паспорта коллективного иммунитета. Достоверность данных объектов размещения проверяет Минздрав региона.

Также, как отмечается в распоряжении, количество гостей за одним столом в кафе, ресторанах и других объектах общественного питания теперь не ограничено. Ранее за одним столом могло сидеть не более пяти человек.

«Для ПЦР- тестов, необходимых для предъявления для различных мероприятий, определен единый период действия – 3 дня», — следует также из распоряжения.

По информации СМИ, власти Республики Карелия из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса с середины июня постепенно вводили ограничения

Так, с 15 июля отелям и турбазам разрешалось заселять гостей либо с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или справкой о вакцинации, либо со справкой о перенесенной болезни, если с момента выздоровления прошло не более полугода.

/TOURBUS.RU