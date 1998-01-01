|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
06 августа
Карельские гостиницы и турбазы снимают антикоронавирусные ограничения
Теперь туробъекты Карелии, имеющие «паспорт иммунизации», смогут принимать туристов без предъявления сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов
С сегодняшнего дня Карелия смягчила антиковидные ограничения и разрешила гостиницам и турбазам с паспортами иммунизации принимать туристов без сертификата о вакцинации от ковида и справок с ПЦР-тестами.
Как следует из распоряжения главы республики Артура Парфенчикова, «Гостиницы, хостелы, туристические базы и пр., имеющие паспорт коллективного иммунитета, могут не требовать документы о вакцинации или ПЦР-тесты от своих постояльцев.
На туробъекты, которые паспорт иммунизации не получили, это правило не распространяется».
В середине июня власти Карелии ввели для отелей и других объектов, у которых 60% и более сотрудников прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в 2021 году, паспорта коллективного иммунитета. Достоверность данных объектов размещения проверяет Минздрав региона.
Также, как отмечается в распоряжении, количество гостей за одним столом в кафе, ресторанах и других объектах общественного питания теперь не ограничено. Ранее за одним столом могло сидеть не более пяти человек.
«Для ПЦР- тестов, необходимых для предъявления для различных мероприятий, определен единый период действия – 3 дня», — следует также из распоряжения.
По информации СМИ, власти Республики Карелия из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса с середины июня постепенно вводили ограничения
Так, с 15 июля отелям и турбазам разрешалось заселять гостей либо с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или справкой о вакцинации, либо со справкой о перенесенной болезни, если с момента выздоровления прошло не более полугода.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72