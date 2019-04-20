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06 августа
Профессионалы просят открыть Россию для иностранных круизных судов
Крупнейшие пассажирские порты и круизные компании просят власти открыть морские пункты пропуска через границу и разрешить зарубежные туристические судозаходы
Как сообщает сегодня «КоммерсантЪ», ФГУП «Росморпорт» направило в Росморречфлот (подведомственен Минтрансу) предложения по возобновлению обслуживания круизных судов и пассажирских паромов в морских портах. Сейчас оно фактически прекращено из-за запрета на въезд иностранцев, который правительство из-за пандемии ввело 16 марта 2020 года.
«Росморпорт» подготовил поправки к соответствующему распоряжению, указывая, что в конце марта был снят запрет на въезд в РФ через воздушные пункты пропуска для граждан 16 стран, в том числе Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Японии и Турции.
В пояснительной записке «Росморпорт» напоминает, что сейчас операторы круизных терминалов и судов, работающие на международных маршрутах, «несут значительные экономические потери».
В Росморречфлоте и Минтрансе тему не прокомментировали. В Роспотребнадзоре журналистов переадресовали в оперативный штаб правительства по коронавирусу, где отказались от комментариев.
Между тем, по информации издания, первым отменить ограничения предложила компания «Интермарин Круиз Ферри Менеджмент», специализирующаяся на обслуживании круизных и пассажирских судов. Компания в своем письме в «Росморпорт» указывает, что многие круизные линии запрашивают заходы в порты РФ. В частности, Costa Asia планировала совершить по десять судозаходов с японскими туристами во Владивосток (на фото) и Корсаков (без схода на берег). Из-за закрытия морских пунктов пропуска отменены все судозаходы в Петропавловск-Камчатский. При этом, указывает компания, в США круизы на Аляске возобновлены с июля.
Пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад» не принимает круизные суда, также не работает паромный оператор St. Peter Line. При этом в Таллине возобновили работу круизные суда как компаний из Германии и США (26 судозаходов, более 100 тыс. пассажиров), так и скандинавские Tallink Silja Line и Viking Line (более 300 тыс. туристов).
С июня из Сочи стартовала каботажная круизная линия «Росморпорта» на теплоходе «Князь Владимир», при этом турецкий оператор круизов Marebo Shipping Company в июле и августе не получил разрешения на начало работы линии Турция—Сочи.
Многие порты и круизные компании готовы начать работу в новых условиях и специально для этого разработали стандарты безопасности, в том числе предусматривающие ПЦР-тестирование на борту и вакцинацию персонала, добавил Вадим Каширин.
По данным газеты, с просьбой открыть морские пункты пропуска уже обращались к премьеру Михаилу Мишустину губернатор Приморского края Олег Кожемяко и Ассоциация морских торговых портов. Аналогичные просьбы к главе оперштаба Татьяне Голиковой направлял порт Сочи.
Надежда Малышева из PortNews отмечает, что круизные судоходные компании могут надолго вычеркнуть из своих маршрутов российские порты, которые второй год подряд отказывают в приеме пассажиров. При этом окупаемость значительных инвестиций, сделанных за последние пять-семь лет частными компаниями и государством, окажется под угрозой.
/TOURBUS.RU
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