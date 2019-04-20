Профессионалы просят открыть Россию для иностранных круизных судов

Как сообщает сегодня «КоммерсантЪ», ФГУП «Росморпорт» направило в Росморречфлот (подведомственен Минтрансу) предложения по возобновлению обслуживания круизных судов и пассажирских паромов в морских портах. Сейчас оно фактически прекращено из-за запрета на въезд иностранцев, который правительство из-за пандемии ввело 16 марта 2020 года.

«Росморпорт» подготовил поправки к соответствующему распоряжению, указывая, что в конце марта был снят запрет на въезд в РФ через воздушные пункты пропуска для граждан 16 стран, в том числе Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Японии и Турции.

В пояснительной записке «Росморпорт» напоминает, что сейчас операторы круизных терминалов и судов, работающие на международных маршрутах, «несут значительные экономические потери».

В Росморречфлоте и Минтрансе тему не прокомментировали. В Роспотребнадзоре журналистов переадресовали в оперативный штаб правительства по коронавирусу, где отказались от комментариев.

Между тем, по информации издания, первым отменить ограничения предложила компания «Интермарин Круиз Ферри Менеджмент», специализирующаяся на обслуживании круизных и пассажирских судов. Компания в своем письме в «Росморпорт» указывает, что многие круизные линии запрашивают заходы в порты РФ. В частности, Costa Asia планировала совершить по десять судозаходов с японскими туристами во Владивосток (на фото) и Корсаков (без схода на берег). Из-за закрытия морских пунктов пропуска отменены все судозаходы в Петропавловск-Камчатский. При этом, указывает компания, в США круизы на Аляске возобновлены с июля.

Пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад» не принимает круизные суда, также не работает паромный оператор St. Peter Line. При этом в Таллине возобновили работу круизные суда как компаний из Германии и США (26 судозаходов, более 100 тыс. пассажиров), так и скандинавские Tallink Silja Line и Viking Line (более 300 тыс. туристов).

С июня из Сочи стартовала каботажная круизная линия «Росморпорта» на теплоходе «Князь Владимир», при этом турецкий оператор круизов Marebo Shipping Company в июле и августе не получил разрешения на начало работы линии Турция—Сочи.



«Морской фасад» уже предложил правительству Петербурга возобновить работу морского пассажирского транспорта, сообщил гендиректор компании Вадим Каширин. По его словам, готовится совместное обращение городской администрации и порта в федеральные органы власти. С подобными инициативами выступают также порты Сочи и Владивостока, подчеркивает г-н Каширин.

Многие порты и круизные компании готовы начать работу в новых условиях и специально для этого разработали стандарты безопасности, в том числе предусматривающие ПЦР-тестирование на борту и вакцинацию персонала, добавил Вадим Каширин.

По данным газеты, с просьбой открыть морские пункты пропуска уже обращались к премьеру Михаилу Мишустину губернатор Приморского края Олег Кожемяко и Ассоциация морских торговых портов. Аналогичные просьбы к главе оперштаба Татьяне Голиковой направлял порт Сочи.

Надежда Малышева из PortNews отмечает, что круизные судоходные компании могут надолго вычеркнуть из своих маршрутов российские порты, которые второй год подряд отказывают в приеме пассажиров. При этом окупаемость значительных инвестиций, сделанных за последние пять-семь лет частными компаниями и государством, окажется под угрозой.

/TOURBUS.RU