Правительство Италии решило с 1 сентября 2021 года начать шире применять сертификаты Green Pass, чтобы эффективнее противостоять коронавирусной инфекции, сообщает телеканал TGcom24.

Эти сертификаты будет необходимо предъявлять на самолетах, поездах, паромах, автобусах в тех случаях, когда речь идет о передвижениях из одной области Италии в другую.

Ранее власти распространили действие Green Pass на бассейны, спортзалы, кино, стадионы, театры. Этот сертификат содержит информацию либо о вакцинации, либо о перенесенном COVID-19 или о сделанном недавно тесте на коронавирус.

Напомним, что в конце прошлого месяца итальянские власти предупредили, что российских туристов пустят в Италию из Венгрии (которая начала прием вакцинированных россиян) только при наличии у них сертификата о прививках от COVID-19 европейского образца. Как сообщило РИА «Новости», в римском аэропорту Чампино пограничная служба не проверяет документы прибывающих из зоны ЕС, но требует наличия Green Pass. Представитель пограничной полиции, предположил, что такой документ россияне смогут получить в Венгрии.

Между тем, ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявлял, что для российских туристов Италия по-прежнему закрыта, а в Green Pass нельзя внести данные о вакцинации российским «Спутником».

Также «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ сообщает, что вчера Конституционный совет страны одобрил законопроект о расширении зоны применения "санитарных пропусков", в том числе для посещения ресторанов и поездок на поездах и самолетах внутри страны.

Этот законопроект, предусматривающий, в частности, обязательную вакцинацию сотрудников медицинских учреждений, ранее был одобрен обеими палатами французского парламента. Именно Конституционный совет был последней инстанцией, у которой была реальная возможность помешать одобрению запланированных правительством мер. Отмечается, что Конституционный совет также дал разрешение на применение пропусков в торговых центрах, если "уровень риска заражения" в том или ином регионе оправдывает подобную меру.

Правительство Франции планирует, что закон вступит в силу с 9 августа. В этом случае во Франции нужно будет предъявлять "санитарный паспорт", в частности, при посещении ресторанов, кафе, в транспорте (за исключением городского общественного транспорта). В "паспортах" должно быть указано, что человек либо вакцинирован от COVID-19, либо недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

Этот законопроект вызвал широкую волну недовольства во Франции и массовые протесты во многих городах страны. Противники данной инициативы считают, что власти нарушают базовые права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижения. Во французской оппозиции считают, что правительству, как минимум, следовало повременить с новыми ограничениями.

В правительстве Франции убеждены, что расширение применения "санитарных паспортов" позволит эффективнее бороться с COVID-19.