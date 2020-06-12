Новости Самара — пляжи, бурлаки, космические ракеты и шаляпинский бас Мы продолжаем рассказ о пресс-туре по Самарской области, прошедшем на волжских берегах в конце июля

С 29 по 31 июля для представителей федеральных и региональных туроператоров и профильных СМИ Администрацией Самарской области был проведен информационный «Тур де Пляж», на котором были показаны рекреационные туристические возможности региона. Для гостей организовали уникальную программу пребывания в Самаре, Тольятти и ближайших окрестностях, включая посещение наиболее знаковых и интересных достопримечательностей. Во вчерашнем выпуске мы рассказали о первой части трехдневного путешествия, включавшей посещение Тольятти, «замка Гарибальди» и репинских мест в приволжском селе Ширяево. Итоговой точкой трехдневного путешествия стала Самара, которая сразу порадовала своими пляжами. Надо отметить, что Самарская набережная, протяженностью более 11 километров — самая длинная на Волге. Жители нескольких районов города имеют возможность пешком добраться от собственного дома до набережной, пройти первую линию и, находясь на комфортном песчаном пляже, искупаться в Волге. 4-километровая пляжная зона хорошо оборудована, здесь можно безопасно искупаться. В 19 веке, на территории городского пляжа на низком равнинном берегу была плотная застройка из складов, хлебных амбаров и торговых площадок, разместившихся вокруг многочисленных речных причалов. Район исторической застройки начали благоустраивать только в 30-х гг. 20 века и строительство продвигалось этапами, растянувшись на десятилетия. В советское время первую очередь набережной украшали гипсовые пролетарии и спортсмены, - сегодня на пешеходной зоне большое количество кафе и ресторанов, оборудованы площадки с красивыми видами на Волгу, установлены фонтаны, оригинальные скульптуры, например, вполне «тематическая» композиция «Бурлаки на Волге». Надо отметить, что Самара — отличный вариант для поездки на выходные. В этом городе сохранилось немало купеческих особняков и зданий советского периода с интереснейшими историями и легендами. Большая часть исторической застройки сосредоточена на Ленинградской, Галактионовской, Фрунзе и Льва Толстого. Стоит посетить многочисленные музеи, памятники и театры, прогуляться по набережной и, конечно, дойти до одной из самых известных самарских достопримечательностей - Жигулевского пивоваренного завода. Построенный «на века» в 1881 году австрийским бизнесменом дворянских кровей, купцом и искусным пивоваром, - Альфредом фон Вакано, завод до сих пор исправно функционирует и является брендовым предприятием не только Самары, но и всей страны. Не менее легендарным, и уж точно, самым посещаемым местом является культовый пивной бар при заводе «На дне». Как гласит городская легенда, сюда любил захаживать Максим Горький, позднее вдохновившийся написанием своей пьесы «На дне». Главным памятником Самары можно без преувеличения назвать Монумент Славы, установленный на одноименной площади. Он представляет собой 13-метровую фигуру рабочего, крепко стоящего на 40-метровом постаменте. Ещё один памятник, ракета-носитель «Союз» — посвящён Самаре космической. Надо отметить, что ракета – самая настоящая, верой и правдой служившая космическим войскам страны как тренажер на космодроме Плесецк. Выработавшую свой ресурс 68-метровую ракету Р-7, выпущенную Куйбышевским заводом «Прогресс» торжественно установили в 2001 году на ул. Дмитрия Козлова. Нельзя посетить Самару и и не дойди до легендарного «Гранд-отеля» на ул. Куйбышева, (ныне гостиница «Жигули») в котором в 1909 году с балкона своего гостиничного номера спел для самарцев сам Федор Шаляпин. Да так, что окна в противоположном доме лопались от резонанса. В Самаре великий певец побывал трижды, - впервые в 17 лет, устроившись на самарской пристани грузчиком-крючником… По словам заместителя министра культуры региона, руководителя департамента туризма Артура Абдрашитова, – безусловно, за три дня было невозможно показать все, чем может похвастаться и городится Самарская земля. «У нас много интересных культурных объектов: театры, музеи, галереи, выставки. Мы хотим ещё больше повысить их привлекательность и узнаваемость. В Самарской области есть приоритетные направления развития туризма, - это экологический, культурно-познавательный, деловой, медицинский, событийный, - отметил он, - На них мы будем сосредотачивать основные усилия. Безусловно, наш главный ресурс для развития отрасли туризма – река Волга. Экологический туризм очень перспективен, потому что на территории области несколько особо охраняемых природных территорий – особенно хочется отметить территорию Самарской Луки. В парке уже организованы экологические тропы и маршруты, но пока они загружены не на 100 %. Здесь нам только ещё предстоит создать необходимые для туриста сервисы. Также будем продвигать наши возможности в сфере MICE-туризма, который позволит привлекать в регион самые разные деловые мероприятия. В настоящий момент мы обладаем достаточно большим комплексом коллективных средств размещения — это гостиницы, хостелы, пансионаты, санатории и другие, которых всего в регионе насчитывается более 455. Благодаря мероприятиям, связанным с продвижением наших туристических возможностей и непосредственно самих объектов, мы планируем нарастить среднюю загрузку, увеличить количество ночевок, совершаемых туристами в нашей области. И у нас для этого есть необходимый потенциал, а самое главное, есть объекты туристической отрасли, которые нам необходимо загрузить». /TOURBUS.RU



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