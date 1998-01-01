Accor открыл в Челябинске отель, посвященный метеориту

Группа Accor сообщила нашему порталу об открытии отеля «ibis Styles Челябинск» – нового флагманского отеля под брендом ibis Styles в России. Каждый из 560 отелей этого бренда, расположенных по всему миру, уникален и имеет свою историю, яркий дизайн и тематику.

Так, отель в Челябинске выполнен в космической тематике, на которую дизайнеров вдохновил метеорит, упавший в озеро Чебаркуль в феврале 2013 года.

Тема космоса нашла отражение в интерьерах номеров и общественных пространств, а также множестве декоративных элементов, использованных в оформлении – от формы зеркал до орнамента на ковровом покрытии и оригинальных подушек. За разработку и реализацию проекта отвечало дизайн-бюро Sundukovy Sisters.

«ibis Styles Челябинск» – долгожданный и знаковый проект в российском портфолио группы Accor. Мы рады не только представить наш первый объект на Южном Урале, но и раcширить присутcтвие бренда ibis Styles в России. Уверен, что дерзкий, яркий и динамичный ibis Styles прекрасно впишется в ландшафт города и займет достойное место на гостиничной карте Челябинска, создав уникальное по качеству обслуживания предложение в бюджетном сегменте», – отметил Алексис Деларофф, гендиректор Accor по региону Россия, Украина, Грузия и страны СНГ.

Отель на 96 номеров расположен по адресу ул.Лесопарковая 9А, в здании бывшего профилактория «Полет», неподалеку от основных достопримечательностей и делового центра города, при этом в непосредственной близости к парку и городскому реликтовому бору.

Каждый номер ibis Styles спроектирован как жилое пространство, где гости могут отдыхать, восстанавливать силы и работать. Для размещения предлагаются номера трех категорий: стандарт, улучшенный стандарт и джуниор сьют, а также 5 номеров для гостей с ограниченными возможностями.

Комнаты оснащены плазменным телевизором, сейфом, мини-холодильником, телефоном и Wi-fi, в номерах категории джуниор сьют гости найдут кофейные станции и оригинальные подвесные кресла.

Для семей с детьми разработаны специальные тарифы и предложения, включая детское меню в ресторане и современную игровую комнату. Стоимость размещения в новом отеле составит от 3400 руб. в сутки.

В управляющей компании также отметили, что «ibis Styles Челябинск» предлагает гостям высокое качество обслуживания в соответствии с новыми международными стандартами ALLSAFE, которые предусматривают повышенные требования санитарной безопасности и охраны здоровья, в том числе протоколы санитарной обработки и дезинфекции номеров, общественных зон, отслеживание состояния здоровья гостей и персонала, обеспечение гостей средствами дезинфекции, новый регламент обслуживания в номерах и работы ресторанов.

/TOURBUS.RU