Пелопоннес продолжает полыхать

На греческом полуострове Пелопоннес и острове Эвбея в ночь на четверг пожары вспыхнули с новой силой, несмотря на усилия сотен пожарных взять огонь под контроль, сообщает сегодня местная газета Kathimerini.

По данным издания, которое цитирует «Интерфакс», крупные пожары продолжают полыхать в регионе Элида на Пелопоннесе. Там пламя угрожает нанести урон зданию Археологического музея Олимпии. Как сообщают в свою очередь западные СМИ, на место стихийного бедствия у археологического объекта прибыли более 170 сотрудников пожарной службы, около 50 пожарных машин, шесть вертолетов и один пожарный самолет.

Как указывает Афинское информационное агентство (ANA), ссылаясь на данные местных властей, пожары в регионе Элида разрушили около 20 домов. Они надвигаются к населенному пункту Лалас к северо-западу от Олимпии.

При этом, как отмечает Kathimerini, стихнувшие ветры помогли немного облегчить ситуацию с пожарами в номе Месиния на Пелопоннесе. Однако существуют опасения, что позднее в четверг ветры усилятся, что приведет к более интенсивному воспламенению. Более 100 пожарных продолжают предпринимать усилия по локализации пожаров и на острове Эвбея. Там к четвергу пламя разрушило как минимум 150 домов. Пожар окружил десятки деревень. Жителей двух деревень эвакуировали утром в четверг.

Западные СМИ приводят сообщения греческой пожарной службы, согласно которым за последние 24 часа пожарным пришлось иметь дело с 92 лесными пожарами. Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас в свою очередь заявил, что "самое сложное еще впереди". Накануне Хардалиас заявил, что за июль в Греции произошли 1584 лесных пожара. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис ранее указал, что Греция столкнулась с сильнейшей с 1987 года жарой.

Между тем, как сообщает сегодня Ассойиация туроператоров, основной летний турпоток из России в Грецию традиционно приходится на островные курорты (Крит, Родос, Корфу), где пожаров нет. А на Пелопоннесе очаги пожаров расположены в горах достаточно далеко от береговой линии, вдоль которой расположены курортные отели.

Безопасность греческого направления для россиян подтверждают и в принимающих компаниях российских туроператоров в Греции. «На популярных островах Крит и Корфу пожаров не было в этом сезоне. Специальные службы пристально следят за ситуацией, чтобы не допустить возгораний. Ситуация на Родосе была полностью взята под контроль ещё в понедельник, все очаги локализованы. В настоящий момент самое серьезное возгорание наблюдается на полуострове Пелопоннес, но огонь не распространился на зону, где расположены отели, поэтому жизни и здоровью гостей, находящихся на отдыхе в данном регионе, ничего не угрожает. Кроме этого, пожары возникли на острове Эвия, однако российских туристов там сейчас практически нет. Очаги возгорания в Афинах уже взяты под контроль», – рассказал АТОРу управляющий директор TEZ Tour- Греция Димитрис Харитидис.

В опубликованном вчера оьбращении посольства России в Греции также нет указаний на возможную опасность пожаров для находящихся на курортах туристов. Посольство лишь призвало находящихся в Греции российских граждан в связи с текущей ситуацией быть бдительными, соблюдать рекомендации местных властей и воздерживаться от поездок в регионы страны, где есть пожары.

/TOURBUS.RU