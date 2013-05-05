Новости Майя Ломидзе: «Мы не видим никаких предпосылок к тому, что Турция может закрыться» Исполнительный директора АТОР в ходе пресс-конференции подвела предварительные итоги летнего сезона по внутренним и выездным направлениям

Вчера в столице прошла прошла онлайн-пресс-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР), в ходе которой были озвучены некоторые предварительные итоги летнего сезона 2021 года по внутренним и выездным направлениям. По мнению эксперта, предварительно можно считать сезон удавшимся. Спрос по большинству внутренних направлений превысил показатели 2020 года. По предварительной оценке АТОР, в этом году внутренний турпоток достигнет 90% от уровня 2019 года. По выездному туризму прирост в АТОР предварительно оценивают +10-15% по отношению к 2020 году. В этом году открыто больше направлений, чем в прошлом. Прирост мог бы быть больше, если бы не закрытие Турции весной и в начале лета 2021 года и не существенные ограничения в перевозке (фактически чартеры могут летать только в Турцию и Албанию). По оценке АТОР, средняя стоимость отдыха во всех сегментах (внутренний, выездной, внутренний туризм) выросла в 2021 году в районе 25% от допандемийных показателей (хотя есть и исключения - например, ряд отелей Турции оставил цены на прежнем уровне). У российских туристов – как в отношении внутренних, так и зарубежных направлений, сохраняется и закрепилась модель потребительского поведения, при которой глубина бронирования составляет 2-4 недели. Бронировать на несколько месяцев вперед, как до пандемии, они более не готовы. Вторая яркая тенденция летнего сезона 2021 года – это явный крен продаж в сторону дорогого и премиального сегментов. Наконец, третья тенденция – стремление туристов любым способом подстраховаться и минимизировать возможные потери (возвратные билеты, страховки от невыезда и пр.). При всем росте стоимости отдыха, отметила Майя Ломидзе, доходность российской туриндустрии существенно ниже, чем до пандемии. Объясняется это тем, что спрос восстановлен далеко не полностью, не открыты множество массовых направлений, а турпоток по многим открытым ограничен. «Открытие прямых рейсов на курорты Египта стало одним из двух главных сюрпризов летнего туристического сезона 2021 года. И главное – сюрпризом приятным. Тем не менее, радость от него не столь велика, как ожидалась: из-за ограничения перевозки только регулярными рейсами и только из Москвы цены на Египет пока далеки от ожидаемых. Средняя стоимость путевки на одного в отель 4* на все включено составляет около 80 тыс. рублей. Но и на разрешенные регулярные рейсы, как мы прогнозируем, будет высокий спрос – он был хорошим даже тогда, когда туристы ехали в Хургаду и Шарм-эль-Шейх через Каир», – отметила исполнительный директор АТОР. При этом, полагают в АТОР, даже если в сентябре в Египет разрешат чартеры и расширится география разрешенных городов вылета, то даже при высоком спросе показатели 2015 года по российскому турпотоку в Египет (2,3 млн туристов) в 2021 году достигнуты не будут. Турция по итогам года по-прежнему останется лидером в выездном туризме из России с большим отрывом от всех конкурентов. Сейчас, тем не менее, спрос на Турцию в целом ниже по сравнению с 2019 годом на 25%. "Самая ходовая новость сейчас в СМИ – дать намек, что Турция закроется. И тут гарантированы миллионные просмотры, возмущения, комментарии. На наш взгляд, делать такого рода сообщения со ссылкой на не очень внятные источники безответственно. Мы не видим на данный момент никаких предпосылок к тому, что страна может закрыться. Если это произойдет, официальные органы заявят об этом без всяких намеков недвусмысленно и однозначно", — добавила эксперт.. Лидером по объему внутреннего турпотока останется Краснодарский край. Второе место займет Крым. На него частично сместился сместился спрос в результате ограничений в соседнем регионе и сезон 2021 года в Крыму будет рекордным, превышающим допандемийные показатели. Кроме этого, высокий интерес туристы проявляют летом к Санкт-Петербургу и Ленобласти, курортам Калининградской области, - заключила эксперт. /TOURBUS.RU

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