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05 августа
Ростуризм предложил обсудить порядок ведения реестра турагентов

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, еще 180 дней будет отведено на то, чтобы туроператоры могли передать в новый реестр данные о своих агентах и субагентах


 

На сайте нормативных правовых актов размещен для общественного обсуждения проект приказа Ростуризма «Об утверждении Порядка ведения единого федерального реестра турагентов…», - сообщает сегодня Союз туриндустрии.

 

Закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в части совершенствования правового регулирования турагентской деятельности)» Госдума приняла в марте этого года. Он предполагает, что продавать туры смогут только агенты, внесенные в единый федеральный реестр, процедура будет обязательной и бесплатной.

 

Туроператор будет вносить в реестр сведения о турагенте через электронные формы или личный кабинет в системе единого федерального реестра туроператоров. Также он будет обязан в срок до трех дней зафиксировать сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом.

 

По инициативе правительства в закон введено понятие «субагент», под которым подразумеваются центры бронирования. Добавлять турагентов или субагентов в новый реестр, согласно принятому закону, будут туроператоры через личный кабинет в системе Единого реестра туроператора – это зафиксирует наличие договорных отношений между туроператором и агентом.

 

Также туроператоры смогут сообщить о прекращении договора, после чего турагенты и субагенты не смогут продавать их туры. За нарушение этого положения, следует из закона, будет установлена административная ответственность.

 

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, еще 180 дней будет отведено на то, чтобы туроператоры могли передать в новый реестр данные о своих агентах и субагентах. После этого турагенты и субагенты, не включенные в реестр, работать не смогут.

Приказ о порядке ведения реестра турагентов должен вступить в силу с 1 марта 2022 г. и действовать по 31 декабря 2027 г. Свои и замечания предложения по содержанию приказа можно внести до 23 августа включительно.

 

Одновременно стало известно, что Ростуризм со 2 июня по 26 июля исключил из единого федерального реестра туроператоров 87 компаний, большинство из них – в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок, следует из размещенных на сайте ведомства приказов.

Согласно приказам ведомства, три туркомпании подали заявления о прекращении туроператорской деятельности. Еще две – ООО "МВТ" и ООО "Афалина" (продавали Крым, Абхазию и Краснодарский край) прекратили работу "по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации турпродукта". Крупных компаний среди исключенных нет.

Всего в едином федеральном реестре по состоянию на 4 августа состоит 4280 туроператоров по выездному, въездному и внутреннему туризму.

/TOURBUS.RU

 


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