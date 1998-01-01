В 2024 году в России должен появиться собственный Booking

Эксперты сомневаются в успешной реализации проекта, речь о создании которого идет уже не первый год

По информации газеты «КоммерсантЪ», сейчас в правительстве обсуждается план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года, в который, в частности, вошло создание к концу 2024 года национальной системы бронирования отелей и туристических услуг. Работу в этом направлении уже ведет «Ростех», однако участники рынка и эксперты в IT сомневаются в успехе проекта, - отмечает газета.

Уже после выхода материала в Ростуризме пояснили, что план реализации стратеги сейчас находится в активной стадии проработки и его финальный вариант будет готов к концу лета.

Согласно предварительному документу, который имеется в распоряжении редакции, национальная система бронирования отелей должна представлять собой IT-платформу, обеспечивающую управление распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения в России. Срок исполнения — четвертый квартал 2024 года.

Собеседник издания на туристическом рынке полагает, что, скорее всего, речь пойдет о разработке собственной системы, а не подключении гостиниц к существующим решениями.

Как напоминает газета, планы создания «отечественного аналога Booking.com» на туристическом рынке обсуждаются с 2014 года, но развития он так и не получил.

Сейчас тема выглядит более актуальной на фоне процесса локализации систем бронирования, авиабилетов. Собеседник газеты на IT-рынке полагает, что аналогичное решение со временем будет принято и в отношении отельеров.

Однако управляющий партнер Data Insight Борис Овчинников сомневается, что системы бронирования гостиниц в данном случае стоит сравнивать с авиационными: «Последние в рамках обеспечения безопасности перевозок предполагают совершенно другой уровень работы с персональными данными, большинство из которых, для того чтобы зарезервировать номер в гостинице, не нужны».

Источник издания полагает, что разработка государственной системы бронирования отелей с нуля сегодня может быть проще, чем пять лет назад, но все равно речь идет о десятках миллионов долларов и значительных сроках. Кроме того, могут быть сложности с привлечением компетентных исполнителей, уточняет он.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников называет проект по созданию национальной системы бронирования в текущих условиях сомнительным. Он отмечает, что на законодательном уровне в стране до сих пор не решен вопрос регулирования деятельности систем бронирования с точки зрения навязывания ими отельерам механизма «паритета цен» и других невыгодных условий.

«Создание национальной системы этот вопрос не решит — Booking.com занимает в России более 80% рынка онлайн-бронирований, гостиницам не будет смысла переходить на новый сервис»,— поясняет г-н Кожевников.

Глава Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина тоже сомневается в успешности проекта, отмечая, что проблем с нехваткой систем бронирования в России нет, но ни одна из них не может получить большую долю рынка и не располагает достаточными бюджетами на рекламное продвижение на сторонних площадках. «Проект в любом случае должен быть коммерческим и частным, у государственного оператора вряд ли будет достаточно мотивации конкурировать на рынке с крупными международными игроками»,— заключила эксперт.

/TOURBUS.RU