Новости «Тур де Пляж» - от «Замка Гарибальди» до «Самарской Луки» Информационный тур познакомил журналистов с разнообразными рекреационными и туристическими возможностям Самарской области

С 29 по 31 июля для представителей федеральных и региональных туроператоров и профильных СМИ Администрацией Самарской области был проведен информационный «Тур де Пляж», на котором были показаны рекреационные туристические возможности региона. Для гостей организовали уникальную программу пребывания в Самаре, Тольятти и ближайших окрестностей, включающую в себя посещение наиболее знаковых и интересных достопримечательностей. Приземлившись в аэропорту Курумоч, который построен практически в равной удаленности от Самары и Тольятти, гости тура вначале отравились в город с итальянским названием. Тольятти часто называют трижды рождённым, - он возникал на разных территориях, с разными названиями и сегодня делится на три самостоятельных района. Началом знакомства с городом стал Автозаводский район, с которого, собственно и началась новая история города. Переименовать Ставрополь в Тольятти Президиум Верховного Совета РСФСР постановил еще в августе 1964 года и с тех пор - это самый крупный город в России, названный именем зарубежного политического деятеля. Завершающей точкой данного маршрута стал яхт-клуб «Дружба», созданный на берегу Волги более 50 лет назад. Он хорошо известен американским, испанским, итальянским, голландским и французским спортсменам и сегодня пользуется огромной популярностью у местных жителей и туристов. Еще одна яркая достопримечательность рядом с Тольятти – «средневековый» замок Гарибальди в селе Хрящевка (на фото). Его строительство началось благодаря усилиям местного бизнесмена Олега Кузичкина, назвавшего свой замок в честь отца - Гарибальди Кузичкина. Задумка и легенда проекта в том, что замок выглядит так, как будто строили его на протяжении многих веков, начиная от раннего средневековья 10 века и заканчивая в эпоху романтизма 19 - го. Поэтому разные части здания искусственно состарены с разной интенсивностью, а следы «разрушения» сильнее видны в более «старых» постройках. Один из барельефов — герб замка, на котором торжественно расположены: орел, щит, пряжка, трилистник, колесо, башня, пальмовая ветвь и ветка дуба. Окружённое жигулёвскими горами, село Ширяево видно издалека. Это самое живописное место на всём побережье Самарской Луки – волжской излучины в виде огромной петли или, говорят местные – сердца. Именно здесь Волга делает поворот на 180 градусов и именно здесь находятся две особо охраняемые природные территории — национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник. Почти четыре века (а первое упоминания об этом селе было в 1629 году) – Ширяево притягивает к себе художников и музыкантов, творческих людей, путешественников и туристов. Недаром, что целое лето 1870 года, здесь жил и вдохновлялся местными видами, великий русский художник Илья Репин. Сегодня на этом месте открыт Музей И.Е. Репина, в котором экскурсоводы весьма подробно покажут условия быта молодого, тогда еще художника, расскажут о том, что более 300 набросков к своей картине «Бурлаки на Волге» он сделал вот в этой простой крестьянский избе, а также добавят много интересных исторических подробностей. Так, например, мало кто знает, но в рядах бурлаков были не только мужчины, - существовали артели, полностью состоящие из женщин. Причем, женский труд оплачивался вдвое меньше. В незапамятные времена к югу от Ширяево стоял мужской монастырь, но сегодня об этом напоминают лишь «религиозные» названия окружающих гор: Монастырская (которую еще называют Лысой) и Попова. Вообще, надо сказать, что здешние крестьяне были далеко не бедными. Они промышляли не только рыбной ловлей, но и добывали известняк, из которого делали самую лучшую известь. Рядом с селом до сих пор находятся и открыты для доступа Ширяевские штольни – выработки известняка. Эти рукотворные пещеры, - популярное место у туристов, хотя перед входом и выставлены таблички, что « место для посещения не безопасно». Окончание рассказа о путешествии по Самарской области — в нашем завтрашнем выпуске. /TOURBUS.RU

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