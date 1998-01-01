Российских туристов в Греции просят проявлять особую осторожность

В последние дни Греция столкнулась с сильнейшим за 30 лет лесными пожарами, в том числе на Пелопоннесе, Родосе и в районе Афин

Посольство России в Греции предупредило российских граждан о необходимости быть бдительными и соблюдать рекомендации местных властей в связи с продолжающимися лесными пожарами.

"На северной окраине Афин, на о.Эвбея, в областях Мессиния и Лакония на полуострове Пелопоннес и в ряде других районов Греции продолжаются обширные пожары, к тушению которых привлечены авиация и подразделения Вооруженных сил.

В некоторых случаях проводится эвакуация жителей населенных пунктов, приостанавливается движение по автодорогам, имеют место перебои в электро- и водоснабжении", — говорится в сообщении дипмиссии.

Также сообщается, что из-за повышенного содержания вредных веществ в атмосфере власти рекомендовали жителям столичной области Аттика, включая Афины, по возможности не выходить на улицу, держать окна и двери закрытыми, при покидании помещений использовать респираторы и защитные маски категории Ν95, ΚΝ95 или FFP2.

"Призываем находящихся в Греции российских граждан быть предельно бдительными, соблюдать рекомендации местных властей, воздерживаться от поездок в охваченные пожарами регионы", — подчеркивают дипломаты.

Пожары в отдельных районах Греции, в частности, на острове Эвбея и в пригородах Афин, разрушили или повредили более 200 домов, сообщает между тем издание Greek reporter, на которое ссылается сегодня «Интерфакс».

По данным издания, на Эвбее и в пригороде Афин Варымпопи пламя охватило более 8 тыс. гектаров земли. Около 100 сотрудников пожарной службы принимают усилия по локализации возгораний на Эвбее.

В среду распоряжение эвакуироваться получили жители трех деревень на Эвбее. Людей призвали перебраться в город Истиея на северо-западном побережье острова. Всего за последние 24 часа удалось эвакуировать более 10 деревень

Власти в свою очередь указывают, что количество очагов возгораний на Эвбее продолжает расти. Заместитель мэра города Лимни Аргырис Лиаскос призвал активизировать воздушные противопожарные силы, поскольку огонь продолжает бесконтрольно распространяться.

В то же время в Варымпопи от огня серьезно пострадали более 70 домов. Однако власти отмечают, что ситуация с пожарами в пригороде улучшается благодаря усилиям пожарных.

Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас заявлял, что со вторника по всей Греции зафиксировали более 40 новых очагов возгорания. Вспыхнувший во вторник в районе столицы Греции Афин природный пожар привел к перекрытию автомагистрали, связывающей Афины с севером и югом страны.

Пожары зафиксированы также на полуострове Пелопоннес и на острове Родос.

Накануне г-н Хардалиас заявил, что за июль в Греции произошли 1584 лесных пожара. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис ранее указал, что Греция столкнулась с сильнейшей с 1987 года жарой.

/TOURBUS.RU