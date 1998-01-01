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04 августа
Миллениалам нужны эмоции и картинки
Профессиональная международная конференция, посвященная проблеме привлечения в музеи представителей нового поколения туристов, прошла в Северной столице
Как уверены участники состоявшейся недавно большой онлайн-конференции, посвященной проблеме привлечения в музеи представителей нового поколения туристов, новая быстрорастущая аудитория путешествующих может быть привлечена только с помощью интерактива и нестандартных программ.
В онлайн-семинаре приняли участие около 400 слушателей, включая представителей музеев России, Финляндии, Дании, Швеции и других стран. А интерес к теме оказался огромным: оживленная дискуссия заняла около пяти часов, результатом которой обещает стать своего рода руководство по работе с миллениалами, которое будет включать озвученные на мероприятии кейсы.
Приветствуя участников конференции, заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном округе Любовь Совершаева сразу же подчеркнула, что «все музеи должны перейти на новый язык взаимодействия с миллениалами и создавать тематические программы вокруг интересов данной аудитории».
И выразила уверенность в том, что «музейные сообщества готовы реагировать на актуальные социальные вызовы и найти новые перспективы развития».
Последовавшая дискуссия подтвердила – не только идеи, но и примеры их удачной реализации уже есть. Например, часть участников поделилась опытом, как при помощи сторителлинга, тематических аудиоподкастов или гастрономической составляющей они завлекают миллинеалов в свои музеи.
«У нас, к примеру, существует отдельное пространство, которое называется «Центр мультимедиа». - пояснила Мария Гладких, начальник службы «Виртуальный Русский музей». – В нем нет реальных экспонатов – исключительно технологии, визуальные, аудиальные и интерактивные механики. Здесь человек погружается в некую атмосферу: он крутит головой, самостоятельно взаимодействует с экраном, увеличивает, перемещает, читает и сопоставляет. Это приводит к решению нашей основной задачи – развитию визуальной грамотности».
По ее оценке, именно когда у человека появляется «насмотренность», он обращает внимание на детали и с увлечением ищет их, к примеру, в других работах. Широкое использование мультимедиа, оригинальные программы, интерактив – вот те инструменты, которые, по мнению экспертов, могут привлечь миллениалов.
На конференции обсудили и основные аспекты развития проекта «Клуб путешествующих по Северо-Западу RussiaTravel.club», который уже реализуется среди туристско-информационных центров России, а сейчас к нему планируется присоединить и музеи.
В рамках музейных маршрутов будет реализована бонусная и информационная программа, которая позволит туристу получать баллы и призы за посещения музеев, включённых в маршрут, а также направлять путешественника от одного объекта показа к другому. В ближайшее время планируется провести конкурс на лучший отзыв о музее, а также организовать другие интерактивы.
«Наша главная задача – создать горизонтальные коллаборации, которые позволят каждому отдельному музею быть услышанным и посещаемым, а также увеличить число тех, кто туда приходит. – заявил по этому поводу президент Партнерства ТИЦ Михаил Ушаков. – Надо сделать так, чтобы каждый музей мог выглядеть, как отдельная жемчужина в «Серебряном ожерелье».
/TOURBUS.RU
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