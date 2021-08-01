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В сообщении отмечается, что все медицинские расходы пострадавших российских туристов, а также иные расходы, связанные с их пребыванием на территории Турции и перелетом в Россию, будут покрыты за счет страховой компании и туроператора.