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04 августа
Шесть пострадавших в ДТП в Анталье остаются в больницах
На сегодня запланирован вылет в Самару десяти пострадавших туристов
Шестеро россиян из числа пострадавших в ДТП в Анталье продолжают лечение в больницах, им оказывается вся необходимая помощь, сообщает в среду пресс-служба Ростуризма. "Согласно последним данным, в больнице остаются шестеро пострадавших россиян, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Одного туриста перевели из реанимации в общую палату, трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Всех их накануне перевезли в больницу города Анталья для оказания более квалифицированной медицинской помощи. Кроме того, двоим туристам вчера после выписки понадобилось дополнительное стационарное лечение, они также находятся в Анталье", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, туристы, которых вчера выписали из больниц, были размещены в отеле в городе Сиде за счет туроператора. Двое россиян уже вылетели домой, еще 10 вылетают сегодня.
В сообщении отмечается, что все медицинские расходы пострадавших российских туристов, а также иные расходы, связанные с их пребыванием на территории Турции и перелетом в Россию, будут покрыты за счет страховой компании и туроператора.
Ранее во вторник Минздрав РФ сообщил, что по состоянию на 3 августа трое россиян были прооперированы, 10 человек готовились к выписке, 9 человек оставались на лечение в турецких госпиталях..
Напомним, что 2 августа около 18:00 в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов для вылета вечерним рейсом в Самару. Туристы путешествовали по линии туроператора «Интурист». В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения.
По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя – автобус врезался в ограждения на съезде с дороги, выехал на встречную полосу и перевернулся.
Часть родственников пострадавших в ДТП в Анталье вылетели в Турцию к своим родным, сообщил также вчера в пресс-службе компании «Интурист». «Руководство "Интуриста" и часть родственников вылетели в Анталью для решения оперативных вопросов, связанных с оказанием всесторонней помощи пострадавшим», — сказали в компании.
Одна жительница села Красный Яр погибла, другая — госпитализирована в результате ДТП с туристическом автобусом в турецкой Анталье вечером в понедельник, сообщил в свою очередь в аккаунте в Твиттере глава Красноярского района Самарской области Михаил Белоусов.
"Среди погибших и пострадавших в Турции есть жители Красного Яра. Две сестры, к великому сожалению, одна из них погибла, вторая находится в больнице. Связался с Ростуризмом и правительством Самарской области. Решается вопрос о транспортировке погибших и пострадавших домой", — сообщил глава района.
/TOURBUS.RU