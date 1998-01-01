«Уральские авиалинии» начинают летать в Анталью из Калуги

Ожидается, что новый рейс заинтересует не только калужан, но также жителей Новой Москвы и Тульской области

Авиакомпания "Уральские авиалинии" начнет выполнять чартерные рейсы из Калуги в Анталью с 13 августа, сообщила нашему порталу пресс-служба международного аэропорта Калуга.

Рейсы будут выполняться раз в неделю, по пятницам. Из Калуги авиакомпания будет вылетать в 12:10 мск, из Антальи — в 07:10 мск. Летать авиакомпания будет по 22 октября.

По информации «Интерфакса», "Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском Домодедово, екатеринбургском Кольцово и петербургском Пулково. Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Международный аэропорт Калуга на 100% принадлежит министерству экономического развития Калужской области. Из аэропорта выполняют полеты авиакомпании "Азимут", "РусЛайн" и S7 Airlines. По итогам 2020 года аэропорт обслужил более 130 тыс. пассажиров.

Как сообщает в свою очередь АТОР, «до пандемии из Калуги туроператоры уже ставили чартеры в Анталью (например, такие программы летом 2019 года реализовывали PEGAS Touristik и Coral Travel). Однако, как правило, выполнив несколько рейсов, заказчики сворачивали программу раньше намеченных сроков.

Объяснялось это тем, что на фоне полностью открытых границ и широкого выбора городов вылета внутри самой России аэропорт Калуги оказывался не столь востребован у туристов, как рассчитывали».

Сейчас ситуация изменилась, считают в свою очередь в компании TUI Россия, консолидирующей новые рейсы. Как отмечают в компании, «аэропорты московского авиаузла перегружены, так как из многих региональных городов еще нет удобных вылетов в Турцию. Кроме того, аэропорт, расположенный южнее Новой Москвы, может стать удобным по логистике и для ее жителей.

Помимо этого, в TUI учли и положительный опыт аэропорта Воронеж, который до пандемии организовывал трансферы для жителей соседних региональных центров.

Важно, что стоимость пакетов на отдых в Турции с прямым вылетом из Калуги сопоставима с аналогичными предложениями из Москвы, при этом вылеты максимально удобны для туристов из Калуги и близлежащих городов».

/TOURBUS.RU