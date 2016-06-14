Новости Три популярных зимних курорта Северного Кавказа ввели единый ски-пасс Наступающей зимой кататься на склонах Эльбруса, Архыза и Ведучи можно будет по общему сезонному абонементу

Три горных курорта Северного Кавказа объявили о выпуске нового общего сезонного абонемента. По нему будет доступно катание без ограничений в течение всего горнолыжного сезона на курортах Архыз в Карачаево-Черкесии, Эльбрус в Кабардино-Балкарии и Ведучи в Чечне. Как рассказал нашему порталу генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев, «Сезонные ски-пассы пользуются спросом на нашем флагманском курорте Архы». В этом году, объединившись с АО «Курорт Эльбрус», мы поняли, что можем предложить нашим гостям новые возможности: разнообразное катание, много трасс и самый длинный горнолыжный сезон в России. Единый ски-пасс позволит туристу быть более гибким и выбирать курорт под прогноз погоды, под настроение, под компанию. Так, в Архызе большой выбор трасс, на Эльбрусе всегда есть снег, а Ведучи подходит для расслабленных семейных выходных». Как пояснили в пресс-службе компании, действительно, каждый из этих курортов имеет свои особенности, которых не найти у соседей. Так, на Архызе - почти 30 км трасс на двух склонах. В предстоящем зимнем сезоне будут открыты еще две канатные дороги с дополнительными трассами, а высшая точка курорта поднимется на высоту 3125 метров - на хребет Абишира-Ахуба. Сезон здесь длится примерно с декабря по апрель. Официальные трассы курорта Эльбрус спускаются с отметки 3847 м -тэто самая высокая зона катания в России. Здесь горнолыжный сезон нередко длится с ноября по июнь включительно. Гостям доступны три очереди гондольной канатной дороги и 17 км трасс. Наконец, на новом курорте Ведучи хорошо новичкам- там имеются учебный и детский склоны с искусственным оснежением, а также трасса со всесезонным покрытием длиной 900 м - на ней можно кататься даже летом. В ближайшие годы планируется построить три канатные дороги на северном склоне хребта Данедук, от которых вниз пойдут почти 9 км трасс разной степени сложности. Стоимость новых единых ски-пассов на весь сезон и все курорты составит 50 тыс. руб. для взрослых и 32.500 руб для юных горнолыжников. При этом для туристов, постоянно приезжающих на кавказские зимние курорты, пользоваться им будет очень выгодно еще и потому, что новый ски-пасс включает и будние, и выходные дни, в том числе новогодние праздники, в которые цены на обычные ски-пассы традиционно повышаются.Вечернее катание на Архызе также включено в стоимость. Купить единый можно на официальных сайтах курортов Архыз и Эльбрус, а ски-пасс на курорт Ведучи покупатель автоматически получит в подарок. Активировать карту можно на любом из курортов. Когда придет время сменить курорт, нужно будет один раз обратиться в кассу на новом курорте, чтобы «включить» единый и там.



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