ЕС признал соответствие своим стандартам сертификатов о вакцинации граждан Сан-Марино, привитых «Спутником»

Пока что речь не идет о признании российской вакцины, но этот прецедент внушает оптимизм

Как сообщили сегодня СМИ, Еврокомиссия признала сегодня сертификаты о вакцинации граждан Сан-Марино, вакцинированных российским «Спутником».

При этом признание Евросоюзом сертификатов Республики Сан-Марино, где в кампании по вакцинации от коронавируса широко использовалась не одобренная пока в ЕС российская вакцина "Спутник V", остается за каждой отдельной страной, - сообщает сегодня ТАСС.

Как пояснил корреспонденту ТАСС секретарь по вопросам здравоохранения, социальной безопасности и социальной политике Сан-Марино Роберто Чаватта, в самое ближайшее время этот вопрос должен быть решен с Италией, внутри территории которой находится эта крошечная республика с населением чуть более 30 тыс. человек

"Еврокомиссия признала техническое соответствие нашего документа своим стандартам, но не вакцинацию "Спутником V". Тогда как уже целый ряд стран, включая Эстонию, Хорватию, Грецию, признали вакцинированных этим препаратом. Действующий порядок ЕС дает возможность странам-членам признавать ковид-сертификаты о вакцинации не одобренными в ЕС препаратами", - пояснил он.

Чиновник указал, что вопрос о признании сертификата вакцинации Сан-Марино в Италии крайне важный. "Нашим гражданам должно быть гарантировано свободное передвижение. Мы готовы предоставить любые документы как о самой вакцинации, так и о том, что наше население иммунизировано и имеет антитела к коронавирусу", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что, согласно первым результатам исследования образцов крови привитых "Спутником" санмаринцев, проводимом в римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, эффективность российского препарата крайне высока.

Как напоминает ТАСС, ранее Еврокомиссия объявила о признании эквивалентности ковид-сертификатов Евросоюза не входящих в ЕС республики Сан-Марино и Ватикана. В В настоящее время в ЕС сертифицированы четыре западных вакцины — Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna.

Поставки в Сан-Марино "Спутника V" начались в феврале 2021 года, большая часть население этой республики привита двумя дозами российской вакцины, которая пока не признана в ЕС. Еврокомиссия ранее неоднократно заявляла, что в европейский цифровой ковид-сертификат будут включены только вакцины, сертифицированные для использования в ЕС Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Что касается иных, применяющихся в отдельных странах ЕС вакцин, включая российский "Спутник V", широко использующийся в Венгрии, то страны получат право включать его в свой национальный ковид-сертификат на основании решения собственных санитарных регуляторов. Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца указал, что система ковид-сертификатов опирается на европейскую модель, и вакцинированные "Спутников" пока не могут быть признаны.

Как сообщает также ТАСС, с 6 августа в Италии вводится более широкое использование ковид-сертификатов, которые будут необходимы для посещения различных общественных мероприятий, включая культурного характера, ресторанов в закрытых помещениях, спортзалов. В дальнейшем не исключается обязательность этого документа для передвижения на поездах и прочем транспорте.

/TOURBUS.RU