Кипр обновил правила пребывания иностранных туристов

Теперь невакцинированным туристам придется после недели отдыха каждые три дня сдавать платные тесты на коронавирус

Кипр обновил протоколы въезда и пребывания для иностранных туристов, рассказали в министерстве туризма Кипра, на которое сегодня ссылается АТОР.

Так, невакцинированным и не переболевшим туристам теперь придется в обязательном порядке проходить либо молекулярный ПЦР-тест либо экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса еще и на седьмой день после своего прибытия на Кипре, но более того - повторять эту процедуру каждые три дня до своего отъезда. Такая мера анонсирована до 31 августа 2021 года.

По предварительной информации, тестирование на COVID-19 для непривитых туристов будет платным. Стоимость анализа станет известна после опубликования изменений в соответствующий санитарный протокол. Пока непонятно, как технически будет организована процедура тестирования для непривитых гостей острова: например, неясно, где именно туристы будут сдавать тесты на коронавирус.

«Ждем опубликования обновленных протоколов. Там будут все необходимые разъяснения», - заявили АТОРу в министерстве туризма Республики Кипр.

От сдачи тестов на COVID-19 будут освобождены туристы, вакцинированные от COVID-19 или переболевшие коронавирусной инфекцией в течение последних 180 дней. Напомним, Кипр принимает без ПЦР-тестов россиян, привитых «Спутником V».

С 1 августа на Кипре также расширена зона действия пропусков SafePass (для туристов это Cyprus FlightPass, он должен быть в электронном или распечатанном виде.). Теперь их нужно предъявлять во всех помещениях, где собираются или могут собраться более 10 человек, включая сотрудников. Ранее эта норма действовала для мест, где могли одновременно находиться более 20 человек.

Антиковидный пропуск понадобится также всем посетителям государственных и частных больниц возрастом от 12 лет и старше.

/TOURBUS.RU