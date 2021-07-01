Новости

«Аманда» заговорила по-русски

Компания Аmadeus запустила сервис нового поколения для поддержки русскоязычных пользователей

"Привет! Меня зовут Аманда, и я ваш новый виртуальный помощник! Вы сможете связаться со мной, используя чат в нижней части экрана Amadeus Selling Platform Connect. Я рада возможности обрести новых друзей в России и помогать им в трудную минуту", - так представляется Аманда — виртуальный помощник компании Amadeus.

Как рассказали нам в компании, недавно Amadeus объявил о запуске виртуального ассистента для поддержки своих пользователей в России, а также в ряде других стран, где присутствуют русскоязычные агенты – в Армении, Белоруссии, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Украине.

Чат-бот, получивший имя "Аманда", готов предложить свою помощь всем агентам, работающим на платформе Amadeus Selling Platform Connect. Русский язык стал десятым по счету, на котором заговорила Amanda.

Впервые этот сервис был анонсирован в 2017 году как способ усилить поддержку пользователей Amadeus за счет предоставления быстрой и квалифицированной круглосуточной помощи7. Сегодня Amanda уже доступна в более чем 152 странах.

"Наши исследования показали, что более 70% вопросов, поступающих в нашу службу поддержки со всего мира, являются простыми и повторяющимися стандартными вопросами, на которые можно очень быстро ответить. Используя искусственный интеллект, мы разработали чат-бот Amanda, который круглосуточно оказывает нашим клиентам оперативную помощь", - объясняет Алексей Орлов, руководитель Службы поддержки и обучения пользователей Amadeus в России.

В условиях пандемии коронавируса Amadeus расширил возможности сервиса Amanda для покрытия наиболее актуальных вопросов, связанных с COVID-19. Это поможет агентам быстрее обрабатывать запросы путешественников, выполнять обмены, возвраты и другие операции.

«В настоящее время клиенты Amadeus сталкиваются с наплывом запросов, вызванных ситуацией вокруг COVID-19 - особенно в связи с переоформлением билетов и действующими ограничениями в той или иной стране. Amadeus постоянно расширяет базу знаний Аманды, чтобы помочь агентам поддерживать высокие стандарты обслуживания клиентов во время кризиса», - отмечает г-н Орлов. -Например, Аманда предлагает ответы на часто задаваемые вопросы о возврате, обмене авиабилетов, оформлении ваучеров, а также дает ссылки на более полную информацию, такую как руководства пользователя на портале Amadeus Service Hub».

Аманда доступна для турагентов через Amadeus Selling Platform Connect в режиме реального времени, пользователю не нужно прерывать работу и звонить в службу поддержки, чтобы задать простой вопрос.

Другой популярной функцией чат-бота является поддержка в режиме гида, когда пользователю предлагается шаг за шагом вместе с Амандой выполнить сложную задачу, например, выполнить обмен или оформить авиабилет, багаж, выбрать место в салоне самолета. .

«Благодаря машинному обучению и искусственному интеллекту производительность Аманды будет постоянно расти и улучшаться. Конечно, в случае, если агенту потребуется дополнительная помощь или возникнет необходимость в прямом общении с представителем службы поддержки, соответствующие специалисты Amadeus будут по-прежнему доступны», - отмечает также Алексей Орлов.

/TOURBUS.RU

