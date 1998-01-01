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TUI начинает летать на курорты Египта прямыми рейсами Egypt Air

Полетная программа на Airbus A330 стартует 9 августа и продлится до 27 марта следующего года

Пресс-служба туроператора TUI Россия сообщила нам, что компания начала продажи туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с прямым перелетом на рейсах авиакомпании Egypt Air. Полетная программа стартует 9 августа 2021 г. и продлится до 27 марта 2022 г.

Напомним, что Оперштаб одобрил открытие авиасообщения между Москвой и египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх с 9 августа 2021 г. Прямые рейсы от российской стороны (по пять частот на каждом из маршрутов) будет выполнять авиакомпания «Россия». От египетской стороны перевозку выполняет авиакомпания Egypt Air.

Как сообщили в пресс-службе туроператора, прямые перелеты из Домодедово в Хургаду будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 15 минут.

Рейсы по маршруту Москва – Шарм-эль-Шейх в программе туроператора запланированы три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Продолжительность перелета составит 4 часа 10 минут.

Рейсы будут выполняться на Airbus A330-300. Вместимость салона экономического класса – 264 кресла, бизнес-класса – 34 кресла. Тариф не предусматривает топливного сбора. Доплата за бизнес-класс – $250. Доплата за посадочный талон для ребенка в возрасте до 2 лет без отдельного места в салоне самолета – $40.

Норма провоза бесплатного багажа – 20 кг для эконом и 30 кг для бизнес класса. Норма провоза ручной клади - 5 кг.

По информации туроператора, Египет разрешает въезд иностранцев по предъявлению отрицательного результата ПЦР-теста или сертификата о прохождении вакцинации.

Прошедшим полный курс вакцинации «Спутником» россиянам въезд разрешается не ранее, чем через 14 дней после получения второй дозы вакцины. Вакцинированным туристам необходимо иметь при себе подтверждающее свидетельство на английском языке с QR-кодом и указанием номера заграничного паспорта.

Невакцинированным туристам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на английском языке, сделанный в течение 72 часов до предположительного времени прохождения паспортного контроля в Египте.

Оригинал результата ПЦР-теста должен быть в распечатанном виде, с «живой» печатью клиники и QR-кодом. Детям до 6 лет данную справку предоставлять не требуется.

Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.

Гражданам России для посещения Египта (и курорта Хургада) необходима въездная виза, которую можно получить по прилете. Стоимость однократной въездной визы сроком на 30 дней для граждан РФ – $25 (оплата только наличными).

Туристы, прилетающие в Шар-эль-Шейх не более чем на 14 дней и не планирующие покидать территорию Синайского полуострова, могут не оплачивать визовый сбор.

|/TOURBUS.RU