 

По информации дипмиссии, в зависимости от медицинских показаний в течение текущего дня по каждому случаю будет приниматься отдельное решение о выписке, амбулаторном лечении или дальнейшей госпитализации.

«Сотрудники Генконсульства посетили пострадавших в больницах, встретились с лечащими врачами в целях выяснения прогноза по лечению и срокам восстановления больных. В ходе встреч с правоохранительными органами запрошена дополнительная информация об обстоятельствах и причинах аварии», — добавили в консульстве.