Новости Трое российских туристов погибли в результате ДТП в Турции Автобус, перевозивший в аэропорт Антальи туристов из Самары, попал вчера в серьезное ДТП в районе курорта Манагавт

В понедельник в районе курорта Манавгат в турецкой провинции Анталья попал в ДТП автобус, перевозивший в аэропорт 22 туриста из Самары. В результате четыре человека погибли, из них трое россиян, еще семеро — в больнице в тяжелом состоянии. По предварительной информации, автобус врезался в ограждение на боковой развязке, выехал на встречную полосу и перевернулся. Сегодня самарские СМИ сообщили, что жертвами ДТП стали 71-летняя Надежда Тягущева и 35-летний Тарас Мельник, а также 15-летняя Анна Мошко. "В провинции Анталья в районе курортного города Манавгат произошло ДТП с автобусом, перевозившем российских туристов. На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии, ещё два человека — в реанимации", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ. Там отметили, что ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Минздрава. В компании "Интурист" ранее сообщили, что все расходы по лечению находятся в сфере ответственности страховой компании "РЕСО-Гарантия", где были застрахованы все туристы. Туроператор «Интурист» также готов предоставить родственникам пострадавших в ДТП в Анталье российских туристов возможность вылететь в Турцию, сообщили в пресс-службе компании.Там пояснили, что для этого им нужно обратиться в те турагентства, где покупались туры, или в центральный офис "Интуриста" в Москве по телефону 8 (495) 933-55-77. Как заявил сегодня заместитель гендиректора по маркетингу, рекламе и PR компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, «Мы подтверждаем страховое партнерство с НТК «Интурист», чьи клиенты попали в ДТП в Турции. В пакетные туры компании входит полис страхования медицинских и медико-транспортных расходов туристов на страховую сумму 30 тыс. евро». Как отметил г-н Иванов, 19 пострадавших были госпитализированы и проходят лечение в трех частных турецких клиниках Anadolu, Akdeniz и Eslem. Два туриста могут быть выписаны уже во вторник. Страховой случай ведет партнерская сервисная компания LDM Assistance, она готова организовать для выписанных россиян трансфер до аэропорта в Турции и обратный билет в Россию. «Состояние четверых застрахованных, в том числе двоих несовершеннолетних, оценивается как тяжелое. Трое из них вчера были прооперированы, в настоящий момент они находятся в реанимации. Каждый пострадавший получает все необходимое лечение», — пояснил он. В свою очередь Генконсульство России в Анталье сегодня утром сообщило, что "по ситуации на 10.00 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате (провинция Анталья), продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжелом состоянии остаются 4 пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение. Остальные россияне с различной степенью тяжести ранений проходят дополнительные исследования. Их жизнь, по заверению медицинских специалистов, вне опасности". По информации дипмиссии, в зависимости от медицинских показаний в течение текущего дня по каждому случаю будет приниматься отдельное решение о выписке, амбулаторном лечении или дальнейшей госпитализации. «Сотрудники Генконсульства посетили пострадавших в больницах, встретились с лечащими врачами в целях выяснения прогноза по лечению и срокам восстановления больных. В ходе встреч с правоохранительными органами запрошена дополнительная информация об обстоятельствах и причинах аварии», — добавили в консульстве. /TOURBUS.RU

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