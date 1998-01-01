Голосование за победителей премии Russian Business Travel & MICE Award 2021 продолжается

У вас еще есть возможность проголосовать за любимую компанию

За месяц, прошедший с начала голосования за соискателей ведущей отечественной профессиональной премии в области MICE и делового туризма Russian Business Travel & MICE Award, подано свыше 45 тыс голосов.

В этом году профессионалы выбирают лучших из более, чем 220 компаний в 15 основных номинациях. В их числе - лучшие конгрессные гостиницы Москвы и регионов категории 5* и 4*, лучшие альтернативная площадка для мероприятий и площадка для проведения мероприятий в режиме онлайн, лучшие организаторы конференций и инсентив-программ, лучшее business travel агентство, лучшие региональный и зарубежный офисы в сфере продвижения MICE и других.

Традиционно география участников RBT&MA очень широка - от Петрозаводска на севере России до Сочи на юге, от Калининграда на западе страны до Красноярска на востоке.

Больше всего компаний-претендентов в номинациях «Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*» (14 соискателей), «Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 4*» (21 соискатель), «Лучший организатор конференций» (20 соискателей), «Лучший организатор инсентив-программ» (12 соискателей), «Лучшее business travel агентство» (16 соискателей).

А также «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий», где за победу будут бороться 35 (!) претендентов из всех регионов страны.

Ежегодная национальная премия RBT&MA – это событие федерального масштаба, объединяющее всех игроков российского рынка MICE и делового туризма – гостиницы, конгрессные центры, альтернативные событийные площадки, агентства делового туризма, организаторов конференций и инсентив-программ, региональные конвеншен-бюро, региональные ТИЦ и ТПП, зарубежные офисы по туризму, представленные в России.

Учредители награды RBT&MA – журнал Business Travel, АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ и Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Онлайн-голосование продлится до 30 сентября.

Посмотреть список номинантов RBT&MA-2021 и проголосовать можно ЗДЕСЬ.

На финальном этапе к выбору лауреатов и победителей на основе результатов открытого голосования подключится расширенный экспертный совет, в который входят топ-100 профессионалов рынка. Такой механизм определения лучших действует уже несколько лет и позволяет добиваться прозрачности и объективности присуждения наград.

Торжественная церемония награждения премии RBT&MA пройдет в ноябре – впервые за двенадцать лет не в Москве, а в Екатеринбурге. Как всегда, она состоится в рамках масштабного отраслевого события – Всероссийского Дня MICE.

В прошлом году мероприятия Дня MICE прошли в шести регионах России. В этом – их уже принимали Камчатка, Крым и Москва. В течение года они продолжатся в Мурманске, Воронеже, Владивостоке и Якутске.

Подробная информация на сайтах:

www.mice-award.ru

www.miceday.ru