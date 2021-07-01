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02 августа
Турция: Большинство лесных пожаров под контролем
Турецкие власти и туроператоры прокомменировали ситуацию на курортах страны
Основную часть очагов лесных пожаров в Турции — 125 из 132 — удалось взять под контроль, заявил сегодняминистр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, которого цитирует «Интерфакс». При этом он указал, что "семь пожаров продолжаются".
Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что в воскресенье в ЕС объявили, что мобилизовали один пожарный самолет из Хорватии и два самолета из Испании с целью помочь турецким пожарным в борьбе с бедствием. В ЕС сообщили, что самолет из Хорватии прибудет в Турцию позднее в понедельник, а испанские самолеты — во вторник. Для борьбы с пожарами в Турции самолеты отправили также Украина, Азербайджан, Россия и Иран.
На фоне ситуации с пожарами в Анталье зафиксировали сильную жару: температура достигла отметки в 42 градуса по Цельсию, что на 5-6 градусов выше среднего температурного значения в этот сезон. Жара, как отмечает AP, затруднила усилия, направленные на сдерживание огня.
Всего со среды очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции. В результате пожаров восемь человек погибли. По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, по меньше мере 27 человек, пострадавших от пожаров, проходят лечение в больницах. Сотни других пострадавших уже выписали.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране. Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий — диверсия.
В свою очередь AP отмечает, что эксперты в основном указывают на климатические изменения и рост температур как на причину возгораний.
Между тем вчера проправительственная газета Yeni Şafak сообщила, что за поджогами стоит группировка «Дети огня», которая якобы взяла на себя ответственность за диверсии. Отмечается, что организация связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
В Сиде в субботу утром начался пожар в районе Чолаклы. В течение дня его удалось взять под контроль. При этом пока что в туристические зоны Сиде/ Манагавт периодически приносит смог и пепел.
/TOURBUS.RU
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