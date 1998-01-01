Двадцатилетний российский турист исчез в Стамбуле

Российский турист Макар Рагин пропал без вести в Стамбуле 28 июля, его разыскивает полиция и родители, сообщает газета Haberler.

«Гражданин РФ Макар Рагин прибыл на отдых в Стамбул 16 июля и должен был вернуться в Вильнюс, где он учился на программиста 29 июля. Однако днем ранее турист вышел из отеля и не вернулся. Документы и личные вещи остались в номере. Первым заподозрил неладное владелец отеля, затем стали беспокоится родители, с которыми сын не выходил на связь несколько дней», — пишет издание.

Как отмечает газета, во время отпуска Рагин посещал экскурсии в исторические места, а вечером 28 июля сообщил родителям в соцсетях, что собирается утром на Принцевы острова. «Его вылет в Вильнюс был запланирован на 17:00, но турист так и не сел в самолет. Тогда его семья вылетела в Турцию на поиски сына. Мать пропавшего подала заявление в правоохранительные органы», — пишет Haberler.

В свою очередь, полиция начала масштабное расследование инцидента: бригады службы безопасности проверили камеры наблюдения, следуя по маршруту туриста, собирают информацию о людях, с которыми мог контактировать 20-летний турист. «Планировалось отследить локацию Рагина по мобильному телефону, но он отключен. Теперь полиция займется архивом его истории в аккаунте Google, чтобы исключить пропажу туриста из-за связей с незаконными организациями», — отмечает портал.

Между тем, полиция рассматривает и другую версию, по которой туриста могли задержать как беженца, и теперь он находится в лагере для мигрантов.

"Как мы узнали, как раз 28 июля в Стамбуле была массовая облава на нелегалов, было много задержаний. Причём забирали всех, у кого не было с собой паспорта. Макар не имел с собой паспорта, у него была только карточка с видом на жительство в Литве, где он учится. Поэтому есть надежда, что он мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта.

Сейчас мы вместе с полицией и российскими дипломатами проверяем миграционные центры", - сказал в интервью РИА «Новости» его отец Федор Рагин.

Генконсульство России в Стамбуле находится в контакте с полицией и родителями пропавшего россиянина, в настоящее время дипломаты запросили информацию о ходе расследования и предпринятых мерах.

«В настоящее время турецкими правоохранительными органами предпринимаются меры, направленные на установление местонахождения российского гражданина, 2001 г.р., связь с которым была утрачена несколько дней назад. Соответствующее заявление было подано родителями россиянина в органы полиции Стамбула. В свою очередь, Генконсульство направило запрос в местные правоохранительные органы с целью получения информации о ходе и результатах предпринятых мер», — говорится в сообщении дипмиссии.

/TOURBUS.RU

На фото: Последнее изображение пропавшего туриста, зафиксировнное в Стамбуле камерой видеонаблюдения 28 июля.