Новости Власти Петербурга: Сфера туризма и гостеприимства должна быть вакцинирована Время для выполнения новых требований у туристического бизнеса города на Неве еще есть

В ближайшие два месяца как минимум четверо из пяти сотрудников предприятий, имеющих отношение к сфере услуг и системе гостеприимства, должны быть вакцинированы - соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга №121 внесены накануне выходных губернатором города Александром Бегловым. Согласно этому документу, со 2 августа в городе на Неве снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Однако для возобновления этих видов деятельности, кроме получения предприятием уникального QR-кода, актуализации стандарта безопасной деятельности с учетом изменений, а такжеограничения посещаемости, все 100% работников должны быть вакцинированы хотя бы первым компонентом. За исключением тех, кто переболел коронавирусом, а с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, c наличием соответствующих справок с портала госуслуг. Однако дальше требования к системам услуг и гостеприимства только ужесточаются. В частности, с 1 сентября этого года 100% работников фуд-кортов, фуд-плейсов, аттракционов и пр. (за исключением тех, кто переболел коронавирусом и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) должны пройти полный курс вакцинации. С 1 октября бассейны и фитнес-центры, кинотеатры и общепит, парикмахерские, салоны красоты и бани смогут работать только при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины (либо QR-кода о вакцинации или о перенесенном коронавирусе). А с 15 октября 2021 года такое же условие вводится для всей розничной торговли, системы оказания туристских, экскурсионных, гостиничных и бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания. «С точки зрения закона власти имеют право на принятие таких мер, поскольку в случае наличия рекомендации санитарных властей могут вводить дополнительные правила, направленные на противодействие распространению коронавируса, - констатирует юрист Александр Семенов. – Основания для введения жестких мер есть и уже более чем в 40 регионах РФ вакцинация стала обязательной для ряда категорий работников. И Петербург здесь не исключение». Время для выполнения новых требований у туристического бизнеса города на Неве еще есть, однако в условиях сохраняющегося дефицита кадров и нежелания некоторых сотрудников вакцинироваться выполнить их будет не так просто. Скорее всего, вопрос о возможности работы в общепите или системе гостеприимства теперь будет стоять ребром: либо ты вакцинируешься и продолжаешь трудиться, либо придется искать другое место. /TOURBUS.RU

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