Новости РСТ предлагает открыть больше направлений, предоставить туроператорам ссуды и пролонгировать долги Российский союз туриндустрии направил главе Ростуризма свои предложения по содействию туроператорам в погашении задолженности по турам

Российский союз туриндустрии (РСТ) сегодня сообщает, что направил главе Ростуризма Зарине Догузовой предложения, касающиеся содействия туроператорам по выездному туризму в погашении задолженности по турам, несостоявшимся из-за пандемии. Выполнению обязательств, по мнению профессионалов туризма, будут содействовать такие меры, как полномасштабное открытие чартерных программ в Египет, Грецию, Болгарию, на Кипр и в Доминикану, в том числе из регионов, а также возобновление авиасообщения со странами, готовыми принимать российских туристов – Туниса, Танзании, Черногории, Иордании и других. По словам почетного президента РСТ Сергея Шпилько, туроператоры предприняли максимум усилий, чтобы вернуть долги по несостоявшимся турам, в том числе при поддержке Ростуризма и благодаря постановлению правительства № 1073 от 20 июля 2020 года, предоставившего бизнесу отсрочку по обязательствам до 31 декабря 2021 года. В результате, по данным Ростуризма, с 2020 года объем задолженности сократился с 44 млрд до 7 млрд рублей. «Оставшиеся долги касаются, в основном, стран, которые до сих пор закрыты для туризма из-за пандемии – Италии, Испании, Таиланда и других. Но не все туристы готовы заменить направление. А тем, кто готов, не все туроператоры могут что-то предложить, если их направления так и не открылись. Соответственно нет возможности вернуть деньги или заработать новые», – пояснил г-н Шпилько. По его словам, такие долги надо пролонгировать, так как в этом случае есть шанс воспользоваться отложенным туром или получить деньги, когда страна откроется для туризма. Есть еще вариант: предоставить на погашение долгов беспроцентные долгосрочные ссуды из бюджетных средств. Ведь эти долги у туроператоров возникли не по их вине, а в силу объективных обстоятельств и решений государства. «Но в этом случае важно, чтобы уполномоченные банки не связывали перечисление выделенных средств с требованиями финансовой устойчивости туроператорам. В сложившейся на международном туристическом рынке ситуации эти требования могут оказаться просто невыполнимыми», – говорит Сергей Шпилько. Необходимо также внести изменения в постановление правительства РФ № 1073. Они должны предусматривать, как минимум, отсрочку обязательств по несостоявшимся турам до конца 2022 года. Или, что предпочтительнее, синхронизацию механизма исполнения отложенных обязательств туроператоров с порядком возврата средств за билеты на авиарейсы, несостоявшиеся из-за ограничения воздушного сообщения. Если идти по пути дальнейшей отсрочки обязательства, то это должно относиться и к таким странам, как Греция, Болгария и другим, до сих пор не открытым для чартерных рейсов и, соответственно, массового туризма, полагает Сергей Шпилько. По его словам, решить проблему задолженности туроператоров было бы значительно проще, не будь принято решение о закрытии Турции с 15 апреля 2021 года, что резко увеличило их долговую нагрузку. Финансовое положение компаний определяется совокупностью факторов, поэтому ситуацию 2020 и 2021 годов надо рассматривать в комплексе. «Хотя сейчас снизить уровень задолженности очень помогло бы полноценное открытие Египта для чартерных программ, которые позволили бы вернуть часть долгов в осенне-зимний период», – сказал г-н Шпилько. /TOURBUS.RU

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