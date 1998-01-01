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02 августа
С сегодняшнего дня возобновлен прием документов на венгерские визы

К стандартному набору документов российским туристам нужно приложить сертификат о  прививке любой из отечественных вакцин


 

Со 2 августа клиенты могут подать документы на туристическую визу в любом из 17 визовых центров Венгрии по всей России. Помимо обязательных документов, клиенты должны предоставить сертификат о вакцинации от Covid-19, включая все вакцины российского производства, который можно получить на портале государственных услуг.

«По условиям посольства Венгрии, прием документов возможен с сертификатом о прививке любой российской вакциной. Нужно распечатать документ о полной вакцинации с портала госуслуг с QR-кодом и приложить его к комплекту документов», — пояснили в колл-центре визового центра VFS Global.

 

Клиенты, переболевшие Covid-19 в течение последних шести месяцев, обязаны предоставить подтверждающий документ. Дети в возрасте до 18 лет могут въезжать в Венгрию без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста в сопровождении представителей, имеющих сертификат о вакцинации.

  

Визовые центры Венгрии в России работают в соответствии с графиком, размещенном на сайте VFS Global. Необходима предварительная запись, которая производится на том же ресурсе.

Визовые центры Венгрии расположены в Москве, Иркутске, Казани, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Санкт-Петербурге, Уфе и Владивостоке.

Стоимость визы - 35 евро + 17 евро за услуги визового центра, оформление визы ранее занимало около двух недель.

 

Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва – Будапешт выполняют сейчас "Аэрофлот" и венгерский лоукостер Wizz Air. Стоимость авиабилетов "туда-обратно" начинается от 10 тыс. руб.

Кроме того, как мы сообщали на минувшей неделе, уже с 14 августа Wizz Air намерен возобновить и рейсы между Будапештом и Петербургом — пока что дважды в неделю по вторникам и субботам.

«Благодаря грамотной ценовой политике раньше рейсы этого перевозчика пользовались в Петербурге большим спросом как у турбизнеса, так и у самостоятельных туристов, - отметила в беседе с нами глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – Хочется верить в то, что восстановление полетов в Будапешт – только начало его полноценного возвращения в Пулково, поскольку и другие обслуживаемые им направления вполне могут стать популярными».

 

Как сообщает АТОР, «С 6 июля Венгрия сняла почти все ограничения. Больше не нужно носить маски в общественных местах, за исключением больниц и некоторых социальных учреждений. В магазинах одновременно может находиться сколько угодно покупателей. Вся туристическая инфраструктура страны открыта и функционирует: отели, музеи, театры, рестораны и пр.

Чтобы помочь туристическому сектору, правительство Венгрии планирует организовать серию концертов и фестивалей. Так, в период с августа по октябрь 2021 года в стране запланировано в общей сложности 356 фестивалей и концертов, развлекательных и гастрономических мероприятий.

Венгрия – единственная страна в ЕС, где проводится массовая вакцинация людей старше 12 лет. В Венгрии почти 5,5 млн человек полностью вакцинированы, и более 5,6 млн человек получили первую прививку от COVID-19».

/TOURBUS.RU

 

 

 


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