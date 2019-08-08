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Генконсульство РФ в Анталье: «Обстановка улучшается, но туристам нужно быть готовыми к возможной эвакуации»

Российские туристы пока что не отказываются от забронированных поездок в Турцию из-за лесных пожаров

Генеральное консульство РФ в Анталье призвало российских туристов, отдыхающих в пожароопасных районах побережья Турции, быть готовыми к эвакуации из отелей, при этом ситуация в курортных зонах, по информации дипломатов, улучшается.

"Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении дипмиссии на ее странице в Фейсбуке.

"В целом, курортные зоны Антальи остаются вне опасности. В зависимости от направления ветра сохраняется задымление и запах гари. Это основная проблема, о которой сообщают российские туристы, отдыхающие в регионе.

При обращении в индивидуальном порядке туроператоры в координации с Генконсульством оказывают им необходимое содействие в переселении в более благополучные с точки зрения пожароопасной ситуации регионы", — добавили в дипмиссии.

"По ситуации на 12:00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха", — сообщает также Генконсульство.

Ранее Генконсульствое сообщило об отсутствии пострадавших от лесных пожаров среди российских туристов по состоянию на утро пятницы. Официально подтверждена гибель одного турецкого гражданина, оказывавшего помощь в тушении пожара. Поступила также информация о пострадавших в результате воздействия угарного газа. По информации, полученной Генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет", — говорится в сообщении дипмиссии.

Как напоминает консульство, накануне вечером местными властями была проведена превентивная эвакуация туристов из нескольких гостиниц, оказавшихся в зоне риска. Они были временно размещены в отелях в безопасной части города.

"В ходе эвакуации в большей степени из-за стресса к помощи медиков обратились несколько постояльцев из эвакуированных отелей. Всем обратившимся оказана амбулаторная помощь. Руководство отелей, оказавшихся под угрозой возгорания, подтвердили отсутствие существенного ущерба и заверили в полном восстановлении своего функционала.

Вслед за этим были предприняты организационные мероприятия по возвращению временно расселенных в близлежащих отелях туристов, включая россиян. Обращения от наших граждан из этой кризисной точки не поступали", — говорится в сообщении консульства.

Российские туристы не отказываются от забронированных поездок в Турцию из-за информации о лесных пожарах, хотя в турагентствах есть единичные звонки с вопросами о возможности аннуляций, сообщила между тем пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс».

"Лесные пожары в Турции и других странах бывают каждый год, и издалека ситуация видится всегда гораздо страшнее, чем в реальности", — добавила она.

В пресс-службе туроператора Coral Travel также сообщили, что просьб о досрочном возвращении в Россию от туристов не поступало, отказов от забронированных туров нет.

"В некоторых гостиницах действительно есть задымление. Но, по информации нашей принимающей компании, сегодня ветер дует с моря, и ситуация начала улучшаться", — добавили в компании.

/TOURBUS.RU

