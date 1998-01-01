Срок подачи результатов ПЦР-тестов для возвращающихся туристов продлили

Роспотребнадзор разрешил возвращающимся из-за рубежа россиянам загружать результаты ПЦР-тестов на коронавирус в течение четырех дней после прибытия в Россию, следует из постановления ведомства, опубликованного на портале правовой информации.

Постановление вступает в силу с 31 июля.

"Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации на Едином портале государственных услуг", — следует из обновленных требований.

Как отмечается в документе, сведения нужно предоставить, заполнив на госуслугах форму "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию РФ".

Напомним, что гражданам РФ с 7 июля по возвращении из-за рубежа необходимо было в течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо было сдать один ПЦР-тест на коронавирус и до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании ПЦР-тест не требуется.

Между тем, более 1,5 тыс. граждан, вернувшихся из зарубежных стран и не предоставивших данных о прохождение теста на коронавирус, , оштрафовали на почти 19 млн руб. с августа 2020 года, сообщило на этой неделе московское управление Роспотребнадзора.

"По результатам рассмотренных судами дел, 1512 гражданам присуждены штрафы на сумму 18,9 тыс.руб. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", — говорится в релизе.

Отмечается, что в связи с отсутствием данных о прохождении тестирования лицам, не выполняющим установленные требования, направлено 7.546 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

Ведомством также было составлено 4.370 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП. Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред.

/TOURBUS.RU