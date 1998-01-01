ЦИФРА НЕДЕЛИ: Почти 50 млн россиян путешествовали по России в первом полугодии

Глава Ростуризма заявила сегодня, что Россия демонстрирует один из лучших темпов восстановления туротрасли в мире

Путешествия по России в первом полугодии 2021 года совершили 49 млн туристов, что говорит о почти полном восстановлении внутреннего туризма до уровня 2019 года, ав некоторых регионах турпоток за этот период превысил допандемийный, сообщила сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Темпы восстановления туризма в первом полугодии 2021 года ускорились несмотря на то, что ограничения сохраняются. Якорем остается внутренний туризм, но также постепенно восстанавливаются зарубежные поездки и, пока в меньшей степени, въездной рынок.

По нашим данным, за первое полугодие в стране отдохнуло 24,6 миллионов человек, что на 85% больше аналогичного периода прошлого года, и всего на 5% меньше доковидного 2019 года", — сказала она.

По словам г-жи Догузовой, 24,6 млн человек — это те, кто останавливался в отелях хотя бы на одну ночь. Еще примерно столько же туристов путешествовало по стране без остановки в гостиницах, то есть всего турпоток составил около 49 млн человек.

Она пояснила, что часть туристов совершают однодневные путешествия, часть останавливается в гостевых домах или частном секторе.

Зарина Догузова также отметила, что первое место среди субъектов РФ по приросту количества путешественников занимает Москва. Город за полгода посетило более миллиона человек с туристическими целями, что выше уровня 2019-го на 31%. Кроме того, в топе по росту турпотока среди регионов – Алтайский край, Чеченская Республика, Сахалин, Кабардино-Балкария и Ростовская область.

Также в Ростуризме ожидают, что по итогам года курорты Черноморского побережья посетит на 15% больше отдыхающих, чем в 2019-м. По мнению Зарины Догузовой, таких результатов удастся добиться благодаря открытию зарубежных направлений. Из-за роста конкуренции отели Краснодарского края и Крыма снизили стоимость проживания, тем самым простимулировав увеличение турпотока.





Глава Ростуризма подчеркнула, что Россия в этом году продемонстрирует один из лучших темпов восстановления туристической отрасли в мире.

"Это очень хорошая динамика восстановления отрасли: выше, чем в большинстве стран. Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить набранный темп. Рассчитываем, что внутренний туризм полностью восстановится уже к концу этого года", — сказала она.

Напомним, что ранее ожидалось, что в 2021 году отрасли удастся восстановиться лишь на 80% от уровня 2019 года.

/TOURBUS.RU