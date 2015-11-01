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30 июля
Промышленный туризм - важное направление для MICE- отрасли

Агенство стратегических инициатив запускает Всероссийский Акселератор по промышленному туризму


 

Промышленный туризм - важное направление для MICE-отрасли. В нашей стране он становится новым трендом в туриндустрии.

Проектный офис MICE приглашает к участию во Всероссийском Акселераторе по промышленному туризму региональные команды, включающие в себя: органы исполнительной власти, отвечающие за развитие промышленности, экономики и туризма, представители ведущих предприятий региона, нацеленные на открытость и устойчивое развитие своей организации, туристический бизнес, а также деловые сообщества и ВУЗы.

 

Акселерационная программа стартует 3 августа 2021 года с ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ, доступного для все регионов РФ. Главной целью проекта станет создание механизма по улучшению имиджа российских предприятий, формированию потребительской лояльности к продукции российских брендов и появлению новых турпродуктов на территории регионов страны. 

Организация Акселератора является продолжением инициативы развития промышленного туризма в регионах, которая реализуется с 2020 года АСИ при поддержке Минпромторга РФ.

 

На ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ МОДУЛЕ с 3 по 6 августа организаторы и ведущие эксперты осветят основные цели и задачи проекта, подробно разберут заявочную документацию, познакомят с методологией по развитию промышленного туризма в РФ. 

Регистрация на подготовительный модуль открыта на сайте: https://promtourism.online/.

 

Основная программа Акселератора будет состоять из трех модулей, направленных на рассмотрение важных тем, касающихся промышленного туризма на предприятии и создания регионального продукта.

 

Программа Акселератора поможет участникам разобраться во всех тонкостях организации промышленного туризма на предприятии, поделиться собственным опытом, укрепить имидж предприятий, а также получить региональные стратегии развития промышленного туризма, готовые экскурсии на предприятие, региональные турпродукты и продвижение.


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