Профессионалы туризма просят премьер-министра изменить решения по рейсам в Египет

Союз туриндустрии, Комитет по туризму ТПП и ассоциация «Турпомощь» просят расширить список авиакомпаний, допущенных к перевозке на курорты Египта и разрешить полеты из регионов

Российский союз туриндустрии (РСТ), комитет по туризму Торгово-промышленной палаты (ТПП) и ассоциация туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" направили председателю правительства Михаилу Мишустину письмо, в котором просят расширить список авиакомпаний, допущенных к перевозке в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также разрешить полеты из региональных аэропортов.

В письме, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса", говорится, что турбизнес давно ждал решения об отмене запрета полетов на курорты Египта, действовавшего с ноября 2015 года, и готов оперативно обеспечить отправку российских туристов на египетские курорты с учетом требований профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Но в результате того, что единственным назначенным перевозчиком на рейсах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх стала авиакомпания "Россия", лишь один туроператор, работающий с ней на эксклюзивном контракте, получил возможность формировать туры в Египет.

"Такой прецедент уже был в 2020 году при проведении конкурсных процедур группы авиакомпаний "Аэрофлот" по одному из турецких направлений Москва – Анталья – Москва. При этом допуск к полетам на курорты Египта из 39 городов России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга и Казани, запросили у Росавиации девять российских авиакомпаний: "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, AZUR air, "Уральские авиалинии", Nord Wind, Royal Flight.

Все перечисленные авиакомпании активно работают с туроператорским сообществом и при получении соответствующих допусков на базе их перевозки может быть сформирован доступный, безопасный и качественный турпродукт туроператорами, работающими на данном направлении", — говорится в письме, подписанным почетным президентом РСТ Сергеем Шпилько, главой комиссии ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрием Барзыкиным и гендиректором "Турпомощи" Александром Осауленко.

Как подчеркивают авторы документа, речь идет не только о соблюдении норм федерального закона "О защите конкуренции": по их мнению, монополия на египетском направлении негативно скажется на стоимости соответствующих туров, ущемляя тем самом интересы потребителей.

"Кроме того, у туроператоров не будет возможности использовать данное направление для замены не состоявшихся из-за пандемии туров. При том, что в этом отношении Египет направление перспективное, поскольку в отличие от Турции является преимущественно зимним, и открывает возможность туроператорам выполнять отложенные обязательства перед туристами в осенне-зимний период.

Учитывая вышеизложенное, просим вас помочь с разрешением полетов на египетские курорты различным авиакомпаниями, в том числе, выполнения чартерных рейсов из Москвы и региональных аэропортов, имеющих статус международных", — говорится в документе.

Напомним, что в четверг авиакомпания "Россия" получила разрешение на выполнение с 9 августа рейсов из Шереметьево в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В соответствии с решением оперштаба правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса, авиакомпания сможет выполнять по пять рейсов в неделю по каждому маршруту. Рейсы планируется выполнять в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус".

Как сообщается на сайте туркомпании, на рейсах будут использоваться самолеты Boeing 747-400 на 522 места и Boeing 737-800 на 189 кресел. Стоимость туров начинается от 87 тыс. рублей на двоих за неделю отдыха в отеле 3* all inclusive.

/TOURBUS.RU