Болгария упростила правила въезда для россиян

Как сообщила сегодня Ассоциация туроператоров России, правительство Болгарии обновило условия въезда в страну для международных путешественников. Россия по-прежнему отнесена к «оранжевой» группе стран, однако дополнительные меры санитарного контроля для граждан РФ с 29 июля отменены.

Теперь гражданам России снова разрешено въезжать в Болгарию с одним из документов, подтверждающих антиковидный статус. С 7 июля и до настоящего момента вариативности не было: все россияне, вне зависимости от статуса вакцинации и/или перенесенного COVID-19, были обязаны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на ковид.

С 29 июля по 31 августа 2021 года для въезда в Болгарию российским туристам потребуется один из следующих документов:

Сертификат о вакцинации против COVID-19 на английском языке, с данными загранпаспорта («Спутник V» в списке признанных Болгарией вакцин, с момента полного курса иммунизации должно пройти не менее 14 дней);

Сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну на английском языке;

Справка с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до въезда в Болгарию. Внимание: тест на антиген – это не тест на антитела!

Справка о перенесенной коронавирусной инфекции на английском языке (с момента выздоровления должно пройти не более 180 дней).

Детям до 12 лет для въезда в Болгарию справки о тестировании на COVID-19 не нужны.

Также АТОР сообщает, что с оформлением виз в Болгарию проблем нет. Консульство Болгарии в Москве выдает визы за 4-5 дней.

Эти сроки рекомендовано выдерживать и визовым центрам в регионах: вместо 10 дней, согласно Визовому кодексу ЕС, визы в Болгарию будут оформляться за 5 дней.

/TOURBUS.RU