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29 июля
Болгария упростила правила въезда для россиян
Болгария отменила для вакцинированных российских туристов обязательный ПЦР-тест
Как сообщила сегодня Ассоциация туроператоров России, правительство Болгарии обновило условия въезда в страну для международных путешественников. Россия по-прежнему отнесена к «оранжевой» группе стран, однако дополнительные меры санитарного контроля для граждан РФ с 29 июля отменены.
Теперь гражданам России снова разрешено въезжать в Болгарию с одним из документов, подтверждающих антиковидный статус. С 7 июля и до настоящего момента вариативности не было: все россияне, вне зависимости от статуса вакцинации и/или перенесенного COVID-19, были обязаны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на ковид.
С 29 июля по 31 августа 2021 года для въезда в Болгарию российским туристам потребуется один из следующих документов:
Детям до 12 лет для въезда в Болгарию справки о тестировании на COVID-19 не нужны.
Также АТОР сообщает, что с оформлением виз в Болгарию проблем нет. Консульство Болгарии в Москве выдает визы за 4-5 дней.
Эти сроки рекомендовано выдерживать и визовым центрам в регионах: вместо 10 дней, согласно Визовому кодексу ЕС, визы в Болгарию будут оформляться за 5 дней.
/TOURBUS.RU
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