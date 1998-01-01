«Россия» получила разрешение на полеты на курорты Египта

Авиакомпания готова начать 9 августа рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду в партнерстве с «Библио-Глобусом»

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") готова запустить регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта — в Шарм-эль-Шейх и Хургаду — с 9 августа, сообщил сегодня днем "Интерфаксу" представитель перевозчика.

"Россия" готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта — Шарм-аль-Шейх и Хургаду — с 9 августа. На основании решения оперштаба авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения", — сказал представитель компании.

Рейсы планируется выполнять в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус". Для обеспечения безопасности пассажиров в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево Безопасность", добавил собеседник агентства.

Напомним, что правительство РФ разрешило возобновить прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет, с 9 августа. На первом этапе будут выполняться только регулярные рейсы, с частотой до пяти раз в неделю, и только из Москвы. Решение об увеличении числа полетов будет принято по итогам визита российской делегации в Египет, которая проводит оценку эпидобстановки, сообщали в правительственном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Ранее сообщалось, что девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов РФ в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Это "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind, AZUR air и "Якутия". "Аэрофлот" также запросил допуск к полетам из Москвы в Марса-Алам — курорт в 280 км от Хургады.

Между тем, вчера сообщалось, что крупные туроператоры опасаются нарушения конкуренции на египетском направлении из-за намерения межведомственной комиссии отдать допуски на все 10 разрешенных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы одной авиакомпаниии.

По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, угроза "захвата" очень популярного направления одной авиакомпанией, взбудоражила рынок, поскольку Египет всегда предлагали как минимум семь крупных туроператоров, а "Россия" эксклюзивно работает только с одним из них - «Библио-Глобусом».

/TOURBUS.RU