Владимиpщина: «Киржачский Стоунхендж», усадьба «Отца русской авиации», музей Петуха и «Русский остров»

На минувшей неделе состоялся информтур, посвящённый брендовым туристическим маршрутам Владимирской области, организованный региональным ТИЦ. Маршрут включил Александровский, Киржачский, Петушкинский, Собинский, Муромский и Гусь-Хрустальненский районы, - сообщает наш специальный корреспондент.

Владимирская область развивает уже накопленный опыт по развитию собственных внутрирегиональных маршрутов — достаточно вспомнить её «Малое Золотое кольцо». Продемонстрированные участникам информтура — наряду с давно признанными - почти неизвестные на туристическом рынке объекты показа можно по аналогии можно сравнить с ожерельем из когда-то встречавшегося в реках области речного жемчуга.

Речь идёт, например, об усадьбе Бутурлиных-Зубовых в деревне Крутец (III место в областном конкурсе самых красивых деревень) Александровского района. О колокольной мастерской «Вольгинский колоколец»» в Петушинском районе, где любой желающий может попробовать себя в росписи только что отлитого маленького колокола.

Неподалёку от него, на хуторе близ деревни Желудьево находится весьма колоритный историко-этнографический парк-музей «Русский остров».

С весны нынешнего года принимает туристов - в обрамлении двенадцати японских ворот-ториев - живописный парк-музей ледниковых камней в Киржаче, являющий собой нечто среднее между Стоунхенджем, Аркаимом и садом Рёандзи. Месяц назад открылся месяц назад музее писателя Владимира Солоухина в его родном селе Алепино Собинского района.

В непосредственной близости от него находятся также открывшийся недавно музейно-выставочный зал имени Михаила Сперанского в его родном селе Черкутино, а также явно недооцениваемое (несмотря на почти вековой стаж работы) на туристическом рынке и принадлежавшее «отцу русской авиации» Николаю Жуковскому имение Орехово — уникальный пример сохранности деревянной усадьбы первой половины XIX века (на фото) и прилегающего к ней парка.

Также участникам информтура были показаны новые объекты туристической инфраструктуры (отели «Остров» и «Ирис» в Александрове, кафе «Овин» и «Репейник» в Киржаче, реконструированный и сменивший имя отель «X — Room» в Муроме), а также ряд новых интерактивных программ в уже существующих музеях («За семью замками» в бывших торговых подвалах Александровского историко-художественного музея).

Результаты информтура показали, что турпродукт — в разных стадиях его формирования — существует во многих малых городах и населённых пунктах, прежде не имевших к туризму никакого отношения. Например, в ДК посёлка Майское Александровского района, где при активном содействии местного населения идёт активное формирование историко-культурного музея.

На той же стадии, которую также можно назвать стадией первоначального накопления музейного капитала, находится музей «Русский остров» частного коллекционера Андрея Баранова, где собраны тысячи всевозможных экспонатов и артефактов — от старинных бортей и сотен подлинных народных костюмов до реликвий советской эпохи: этот «капитал», по мнению участников информтура, нуждается не только в сбережении, описании и систематизации (!), но и в обретении ясного понимания того, для кого предназначен его показ.

При этом не всегда и не везде чётко определён статус того или иного объекта показа: например, музей Исаака Левитана со зданием земской школы 1912 года постройки (Левитан жил в Елисейково в 1892-93 гг.), недавно построенным Домом Пейзажа и памятником художнику точнее, вероятно, было бы определить — в первую очередь из-за отсутствия подлинных экспонатов того времени - как Музейный центр.

То же относится к новоооткрытому музею Солоухина — подлинный дом писателя в Алепино находится в частном владении и для осмотра недоступен.

Результаты поездки туоператоров и представителей СМИ продемонстрировали, что поддержка развития туризма во владимирской «глубинке» существует не только на уровне его профессионалов, но и на уровне частных лиц — энтузиастов, готовых не только продвигать развитие туризма на уровне малых городов, посёлков и деревень, но и фактически служить его и их лицом (Татьяна Самойлова и Евгений Фёдоров в Киржаче, Владимир Косяуров в Елисейково, Мария Рубцова в Муроме и др.).

При этом совсем не становятся менее чувствительными традционные и давние «болячки» регионального туризма: плохое качество дорог (особенно в «Русский остров»), отсутствие соответствующих помещений для интереснейших объектов показа. «Наш музей существует уже без года четверть века, - говорит директор Музея Петуха в Петушках Елена Плеханова, - но дождёмся ли мы здания, хоть чем-то напоминающего о нашем герое?» Те же проблемы — у музея у прославившего Петушки Музея Венедикта Ерофеева.

«Из того, что мы увидели, я бы отметила усадьбу «Орехово», музей Солоухина, центр Сперанского, а в особенности — появившиеся в последние годы объекты показа в Киржаче, такие, как Музей латуни и Музей наличников -их можно включать в маршруты хоть завтра, - полагает директор турфирмы «Лев» Елена Ершова. - Некоторые объекты очень интересны — как колокольный завод в Вольгино, но ему очень не хватает именно инфраструктуры приёма даже небольших групп туристов. Жалею только об отсутствии в поездке общей сопровождающей информации».

«Отметила бы отличную организацию поездки, а из объектов — то, что показал очень бурно развивающийся в последнее время в сфере туризма Киржач, эти объекты показа мы немедленно «возьмём в работу», - делится впечатлениями сотрудник турагентства «БигТрансТур» Евгения Блинова. - Очень впечатлили также усадьба Жуковского и внешне развлекательный, но на самом деле очень серьёзный музей Петуха».

/TOURBUS.RU