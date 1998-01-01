|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
29 июля
Владимиpщина: «Киржачский Стоунхендж», усадьба «Отца русской авиации», музей Петуха и «Русский остров»
В ходе инфотура по Владимирской области журналисты посетили еще недостаточно известные туристам уникальные достопримечательности
На минувшей неделе состоялся информтур, посвящённый брендовым туристическим маршрутам Владимирской области, организованный региональным ТИЦ. Маршрут включил Александровский, Киржачский, Петушкинский, Собинский, Муромский и Гусь-Хрустальненский районы, - сообщает наш специальный корреспондент.
Владимирская область развивает уже накопленный опыт по развитию собственных внутрирегиональных маршрутов — достаточно вспомнить её «Малое Золотое кольцо». Продемонстрированные участникам информтура — наряду с давно признанными - почти неизвестные на туристическом рынке объекты показа можно по аналогии можно сравнить с ожерельем из когда-то встречавшегося в реках области речного жемчуга.
Речь идёт, например, об усадьбе Бутурлиных-Зубовых в деревне Крутец (III место в областном конкурсе самых красивых деревень) Александровского района. О колокольной мастерской «Вольгинский колоколец»» в Петушинском районе, где любой желающий может попробовать себя в росписи только что отлитого маленького колокола.
Неподалёку от него, на хуторе близ деревни Желудьево находится весьма колоритный историко-этнографический парк-музей «Русский остров».
С весны нынешнего года принимает туристов - в обрамлении двенадцати японских ворот-ториев - живописный парк-музей ледниковых камней в Киржаче, являющий собой нечто среднее между Стоунхенджем, Аркаимом и садом Рёандзи. Месяц назад открылся месяц назад музее писателя Владимира Солоухина в его родном селе Алепино Собинского района.
В непосредственной близости от него находятся также открывшийся недавно музейно-выставочный зал имени Михаила Сперанского в его родном селе Черкутино, а также явно недооцениваемое (несмотря на почти вековой стаж работы) на туристическом рынке и принадлежавшее «отцу русской авиации» Николаю Жуковскому имение Орехово — уникальный пример сохранности деревянной усадьбы первой половины XIX века (на фото) и прилегающего к ней парка.
Также участникам информтура были показаны новые объекты туристической инфраструктуры (отели «Остров» и «Ирис» в Александрове, кафе «Овин» и «Репейник» в Киржаче, реконструированный и сменивший имя отель «X — Room» в Муроме), а также ряд новых интерактивных программ в уже существующих музеях («За семью замками» в бывших торговых подвалах Александровского историко-художественного музея).
Результаты информтура показали, что турпродукт — в разных стадиях его формирования — существует во многих малых городах и населённых пунктах, прежде не имевших к туризму никакого отношения. Например, в ДК посёлка Майское Александровского района, где при активном содействии местного населения идёт активное формирование историко-культурного музея.
На той же стадии, которую также можно назвать стадией первоначального накопления музейного капитала, находится музей «Русский остров» частного коллекционера Андрея Баранова, где собраны тысячи всевозможных экспонатов и артефактов — от старинных бортей и сотен подлинных народных костюмов до реликвий советской эпохи: этот «капитал», по мнению участников информтура, нуждается не только в сбережении, описании и систематизации (!), но и в обретении ясного понимания того, для кого предназначен его показ.
При этом не всегда и не везде чётко определён статус того или иного объекта показа: например, музей Исаака Левитана со зданием земской школы 1912 года постройки (Левитан жил в Елисейково в 1892-93 гг.), недавно построенным Домом Пейзажа и памятником художнику точнее, вероятно, было бы определить — в первую очередь из-за отсутствия подлинных экспонатов того времени - как Музейный центр.
То же относится к новоооткрытому музею Солоухина — подлинный дом писателя в Алепино находится в частном владении и для осмотра недоступен.
Результаты поездки туоператоров и представителей СМИ продемонстрировали, что поддержка развития туризма во владимирской «глубинке» существует не только на уровне его профессионалов, но и на уровне частных лиц — энтузиастов, готовых не только продвигать развитие туризма на уровне малых городов, посёлков и деревень, но и фактически служить его и их лицом (Татьяна Самойлова и Евгений Фёдоров в Киржаче, Владимир Косяуров в Елисейково, Мария Рубцова в Муроме и др.).
При этом совсем не становятся менее чувствительными традционные и давние «болячки» регионального туризма: плохое качество дорог (особенно в «Русский остров»), отсутствие соответствующих помещений для интереснейших объектов показа. «Наш музей существует уже без года четверть века, - говорит директор Музея Петуха в Петушках Елена Плеханова, - но дождёмся ли мы здания, хоть чем-то напоминающего о нашем герое?» Те же проблемы — у музея у прославившего Петушки Музея Венедикта Ерофеева.
«Из того, что мы увидели, я бы отметила усадьбу «Орехово», музей Солоухина, центр Сперанского, а в особенности — появившиеся в последние годы объекты показа в Киржаче, такие, как Музей латуни и Музей наличников -их можно включать в маршруты хоть завтра, - полагает директор турфирмы «Лев» Елена Ершова. - Некоторые объекты очень интересны — как колокольный завод в Вольгино, но ему очень не хватает именно инфраструктуры приёма даже небольших групп туристов. Жалею только об отсутствии в поездке общей сопровождающей информации».
«Отметила бы отличную организацию поездки, а из объектов — то, что показал очень бурно развивающийся в последнее время в сфере туризма Киржач, эти объекты показа мы немедленно «возьмём в работу», - делится впечатлениями сотрудник турагентства «БигТрансТур» Евгения Блинова. - Очень впечатлили также усадьба Жуковского и внешне развлекательный, но на самом деле очень серьёзный музей Петуха».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72