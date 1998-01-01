Новости Ровно через год в России появится еще один лоукостер Эксперты обсуждают перспективы решения группы S7 о создании дочерней бюджетной авиакомпании

В ходе вчерашней пресс-конференции глава Совета директоров авиакомпании S7 Татьяна Филева, заявила, что в июле 2022 года перевозчик планирует запуск дочерней бюджетной авиакомпании. Известно, что лоукостер будет базироваться в регионах страны, а в качестве его потенциальных баз рассматриваются Омск, Челябинск и Казань. В 2022 году новый перевозчик будет летать по 22 направлениям России и стран СНГ, а в 2024 году — уже по 66-ти. Полетит авиакомпания на лайнерах Airbus A320neo на 186 кресел, в следующем году в ее парке будет 8 таких бортов, которые перевезут за год один миллион человек, а к концу 2024 года — 24 борта и семь миллионов пассажиров. При этом компания получит собственный бренд, а вложат в проект на первом этапе до трех млрд рублей. В российском Минтрансе уже приветствовали создание новой авиакомпании-лоукостера и ожидают, что оно в значительной степени удовлетворит спрос населения на доступные перевозки по России. "Министерство выступает за последовательное развитие системы низкотарифных перевозок внутри страны. Эта задача выполняется в рамках поручения президента РФ по повышению мобильности населения", — сообщили в пресс-службе ведомства. "Я прогнозирую успех в этом начинании у авиакомпании S7, потому что компания в какой-то момент показала модель работы в сложных условиях резкого падения подвижности населения и спроса. Хорошо, что новый лоукостер предполагается задействовать на межрегиональных рейсах. Именно в этом сегменте, минуя Московский авиационный узел, есть дефицит доступной и бюджетной прямой авиаперевозки. Кроме того, Россия сможет быстрее восстанавливать авиационную отрасль именно за счет внутренних рейсов", — заявил в свою очередь вице-президент АТОР Дмитрий Горин, которго цитирует «Интерфакс». «Хорошо, что для лоукост-перевозки компания выделяет определенный тип самолетов и переформатирует его. Он будет выполнять основные функции, а далее идет продажа дополнительных услуг. Туристу не всегда нужен лишний багаж, его устроит невозвратный тариф, он согласен оплачивать место, если хочет какое-то конкретное. Это сервисы, которые также позволят заработать авиакомпании", — добавил эксперт. В свою очередь, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин считает, что любое расширение географии полетов и снижение стоимости авиаперевозки положительно скажется на спросе у туристов из регионов. По словам г-на Ромашкина, доступная межрегиональная перевозка позволит привлечь и больше самостоятельных туристов, которых сейчас от путешествий по России отталкивают цены на перелеты. "Если появится разветвленная маршрутная сеть, и мы увидим, что туристы активно летают условно из Красноярска во Владивосток или Хакасию, тогда нам было бы проще сориентироваться в создании турпрограмм для межрегиональных перевозок", — считает эксперт. Г-н Ромашкин при этом привел в пример Европу, где цены на перелет лоукостером на некоторых маршрутах составляют пару десятков евро, и это способствует росту пассажироперевозки за счет тех туристов, которые ранее отказывали себе в путешествиях из-за высоких цен на авиабилеты. "Такая политика от S7 позволит и в России привлечь к путешествиям тех туристов, которые из-за цен на перелеты отказывают себе в отдыхе вдали от дома", — считает он. Напомним, что сейчас в России работает лишь один официальный лоукостер — компания «Победа». Между тем о желании перейти на лоукост-модель ранее неоднократно заявляла компания «ЮТэйр», а на этой неделе газета «КоммерсантЪ» написала о подобных планах, возникших и у авиакомпании «Ред Вингз». /TOURBUS.RU

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