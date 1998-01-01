Обязательная аккредитация гидов - «за» и «против»

Законодательное собрание Северной столицы приняло изменения в закон о туристской деятельности, наделяющие правительство города полномочиями по созданию комиссии для аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Кроме того, теперь власти Петербурга получили и права на осуществление государственного контроля в сфере оказания таких услуг, - сообщает наш петербургский корреспондент.

«Этим законопроектом мы предлагаем расширить перечень полномочий городского правительства по созданию благоприятных условий для развития петербургской индустрии гостеприимства. – сказал, комментируя новинку, председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров. - Это и создание комиссии для аттестации тех, кто работает экскурсоводами и гидами-переводчиками, и внесение сведений о них в федеральный реестр, и учреждение для них формы нагрудной идентификационной карточки».

Поскольку документ наделяет администрацию Петербурга полномочиями по организации и осуществлению контроля в сфере оказания туристических услуг, уточняет полномочия правительства по участию в организации различных видов образования и профобучения в сфере туризма, г-н Макаров пояснил, что принятый петербургскими депутатами закон фактически разграничивает полномочия, которые закреплены на федеральном и местном уровнях.

Вместе с тем стоит напомнить, что система единой городской аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков существует в Петербурге еще с 2008 года.

При Городском туристско-информационном бюро давно работает профессиональный экспертно-методический совет, куда входят представители музеев, туристских организаций, сообщества экскурсоводов и гидов-переводчиков: в настоящее время с его помощью официально аккредитовано более 6,5 тыс. экскурсоводов и гидов-переводчиков. Однако до последнего времени аккредитация была добровольной.

«Теперь, в соответствии с новым федеральным законодательством, такая система становится обязательной и распространяется на всю страну. – пояснил глава профильного комитета Смольного Сергей Корнеев. – Фактически сейчас петербургское законодательство приводится в соответствие с федеральным.

Однако в принципе это мало что меняет: качество экскурсионного обслуживания в Петербурге сохранится и улучшится, а случаев непрофессионализма при приеме гостей города станет меньше».

Однако появлению новинки рады не все. Так, председатель правления Содружества гидов-переводчиков и экскурсоводов в Петербурге Светлана Селищева еще до принятия новинки сетовала на то, что вместо добавления формулировки том, что гид должен являться гражданином РФ, «появился документ на 52 страницы, в котором много различных лазеек для нелегалов».

«Все нелегалы, которые, когда пандемия закончится, смогут продолжить работу, а добропорядочным гидам придётся дополнительно платить госпошлину, которую до этого мы не платили, потому что аттестация была бесплатной». – констатирует она.

Довольно резко высказался о новинке и известный петербургский историк Лев Лурье: по его мнению, введение обязательной аккредитации приведет к тому, что «экскурсоводов будут находить с помощью социальных сетей или «сарафанного» радио, а количество фантазёров, врунов и невежд, которые будут водить экскурсии, увеличится».

/TOURBUS.RU