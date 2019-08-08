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В провинции Анталья — лесные пожары

Ростуризм в связи с пожарами в Анталье рекомендут туристам не покидать территории отелей

Как сообщает газета Hürriyet Daily News, из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережье страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось и до популярной туристической провинции Анталья, очаги возгорания возникли в нескольких местах в районе города Манавгат.

Под воздействием сильного ветра огнем оказались охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья. Частично затронут центр города и отдельные городские кварталы, проводится эвакуация жителей из особо опасных мест.

Ранее российские туристы в соцсетях опубликовали видео, на которых рядом с отелями виден сильный дым от пожаров.

Не менее 53 человек пострадали в результате крупного лесного пожара в провинции Анталья, сообщил между тем сегодня министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в Twitter. "При тушении одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжелые ранения", — добавил чиновник.

Администрация провинции Анталья сообщила, что в тушении пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.

Российские туристы не обращались с жалобами в Генконсульство России в Анталье в связи с лесными пожарами, экскурсии в районе, где бушует стихия, отменены, сообщили между тем в среду вечером в дипмиссии.

"Обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат, не поступало. По информации ведущих туроператоров, все туристические экскурсии в указанном регионе приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации. Держим вопрос на контроле и следим за развитием ситуации", — сообщили в дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве, по данным на 17:00 среды лесной пожар был частично локализован.

"В борьбе со стихией задействованы два самолета-амфибии, около двух десятков вертолетов, порядка ста пожарно-технических и специальных автотранспортных средств, прибывших на помощь из Антальи и близлежащих городов", — пояснили в дипмиссии.

Ростуризм в связи с пожарами в Анталье рекомендовал отдыхающим в регионе российским туристам не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей. "Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало", — сообщили в пресс-службе ведомства.

/TOURBUS.RU