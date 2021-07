Новости Названа самая безопасная авиакомпания мира По версии AirlineRatings, «авиакомпанией года» признана Qatar Airways

Qatar Airways была признана "авиакомпанией года" по версии сайта AirlineRatings.com, исследующего безопасность и качество работы представителей авиаотрасли. Портал опубликовал рейтинг Top Airlines in the World, который складывается из таких критериев, как безопасность, обслуживание на борту, комфорт пассажиров и маршруты авиаперелетов. Между тем в текущем году портал также оценивал авиакомпании с учетом того, как они реагировали на пандемию COVID-19. Qatar Airways была признана лучшей авиакомпаний за инновационные решения для кабин самолетов, уровень обслуживания на борту и "приверженность работе в период пандемии COVID-19", говорится на сайте. В пятерку лидеров также вошли крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand, сингапурская авиакомпания Singapore Airlines, крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways и Emirates Airlines со штаб-квартирой в Дубае. Всего в рейтинг вошло 20 авиакомпаний, при этом большинство из них удержали позиции, завоеванные в 2020 году. Между тем Qatar Airways поднялась на восемь строчек вверх, до этого первое место, как правило, занимала Air New Zealand. В ежегодный рейтинг могут попасть лишь авиакомпании, у которых есть семь звезд безопасности. Рейтинг основан на истории аварийности, инцидентах, связанных с пилотами, правительственных проверках и теперь также критериями, относящимися к безопасности в условиях пандемии коронавируса, включая меры социального дистанцирования, дезинфекцию самолетов и наличие масок у экипажа. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка