Допуски на регулярные рейсы в Египет запросили девять авиакомпаний

Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов РФ в курортные города Египта, следует из материалов на сайте ведомства, на которые ссылается «Интерфакс».

Допуски в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запросили входящие в одну группу "Аэрофлот", "Победа" и "Россия", а также S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind, AZUR air и "Якутия".

"Аэрофлот" также запросил допуск к полетам из Москвы в Марса-Алам — курорт в 280 км от Хургады.

Напомним, что российские власти разрешили возобновить прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шести лет, с 9 августа. На первом этапе будут выполняться только регулярные рейсы, с частотой до пяти раз в неделю, и только из Москвы. Решение об увеличении числа полетов будет принято по итогам визита российской делегации в Египет, которая проведет оценку эпидобстановки, сообщали ранее в правительственном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Между тем крупные туроператоры опасаются нарушения конкуренции на египетском направлении из-за намерения межведомственной комиссии отдать допуски на все 10 разрешенных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы одной авиакомпании, заявила в мнтервью информагентству пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"В среду межведомственная комиссия по допуску перевозчиков к выполнению международных рейсов должна назвать авиакомпанию, которой достанутся долгожданные рейсы. Наши источники в авиаотрасли утверждают, что это будет "Россия". Но пока у авиационных властей выбора нет. Поскольку перелеты разрешены регулярные, выполнять их может только назначенный перевозчик, а это как раз "Россия", — рассказала она.

По словам г-жи Тюриной, угроза "захвата" очень популярного направления одной авиакомпанией, взбудоражила рынок, поскольку Египет всегда предлагали как минимум семь крупных туроператоров, а "Россия" эксклюзивно работает только с одним из них - «Библио-Глобусом».

По ее словам, у проблемы есть несколько вариантов решения."Не исключено, что на этой неделе будет рассмотрен допуск второго назначенного перевозчика, поскольку со стороны Египта их два – EgyptAir и FlyEgypt. И вот тут важно, чтобы этот статус получила авиакомпания, которая будет лояльна не к одному единственному туроператору. Под второго назначенного перевозчика оперштаб может расширить квоту рейсов и географию городов. Справедливо было бы поставить хотя бы по одному рейсу на каждый курорт из нескольких регионов и поручить их выполнение разным авиакомпаниям", — пояснила она.

/TOURBUS.RU