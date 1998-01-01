Новости Эксперты: «Посткризисное восстановление гостиничного рынка началось» Международные консалтинговые компании и эксперты оценили состояние столичного гостиничного рынка в первом полугодии

По данным CBRE, международной консалтинговой компании в области недвижимости, загрузка столичных отелей в течение первого полугодия составила 58% - на 64% больше, чем было в 2020-м. Наиболее стремительными темпами этот показатель восстанавливается в верхнем пределе среднего ценового сегмента, однако это происходит на фоне существенного снижения среднего тарифа: фактически спрос на рынке перераспределяется в пользу более низких ценовых сегментов. Однако, по оценке экспертов CBRE, «отельеры понимают, что снижение тарифа в люксовых отелях не сможет решить текущие проблемы, а в долгосрочной перспективе негативно отразится на рынке в целом», - сообщает наш специальный корреспондент. Подтверждают тенденции цифры: по итогам первого полугодия 2021-го средний тариф увеличился относительно аналогичного показателя 2020 года всего на 4%. Вместе с тем доходность на номер в среднем по рынку выросла на 71% (по сравнению с 2020-м), оказавшись ниже уровня первого полугодия 2019 года на 21%. Если смотреть на процесс в динамике, то, начиная с марта, средний тариф находится на уровне показателей 2019 года – в мае и июне он превышал показатели аналогичных месяцев 2019 года на 6%. В I квартале 2021 года доходность на номер составила 3,6 тыс. рублей, а во втором показатель вырос до 4,2 тыс. рублей. По результатам полугодия рост RevPAR в разных сегментах московского отельного рынка составил от 36% до 100%. Что касается новинок, то, по экспертным оценкам, в первом полугодии 2021 года в Москве открылось два отеля под управлением международных операторов – Hampton by Hilton Rogozhsky Val (148 номеров) и Vertical Boutique BW Signature Collection (93 номера). А до конца года ожидается выход на рынок ещё трех объектов. При этом специалисты признают, что «достижение докризисных показателей по загрузке сложно прогнозировать, так как ограничительные меры, действующие в городе, постоянно обновляются». Вместе с тем очевидно, что восстановление рынка и достижение докризисных показателей возможно только вместе с возвращением крупных мероприятий и иностранного туристического потока при сохранении достаточного объема внутреннего туризма. «Несмотря на позитивную динамику, московский гостиничный рынок продолжает испытывать сложности, - считает Татьяна Белова, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE. - Сравнивая Москву с европейскими городами, можно говорить об относительно неплохом положении, но отсутствие достаточного объема государственной поддержки отрасли привело к тому, что собственникам и операторам пришлось самостоятельно разбираться в сложившейся ситуации. Многие отели, чтобы «остаться на плаву», поступились уровнем среднего тарифа». Примерно в том же духе высказываются и другие эксперты. Так, Евгения Тучкова, заместитель директора департамента консалтинга Colliers, полагает, что «посткризисное восстановление гостиничного рынка началось». Вместе с тем она также считает, что полноценное возвращение рынка к докризисному уровню может случиться только при условии возвращения зарубежного турпотока. И не ранее 2023 года. /TOURBUS.RU

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