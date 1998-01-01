Новости Прием документов на венгерские визы стартует второго августа Итальянские власти предупреждают, что российские туристы не смогут воспользоваться рейсами в Венгрию для дальнейшего путешествия по Европе

Визовые центры Венгрии начнут принимать заявления на туристические визы только 2 августа, - сообщается на сайте Визового центра страны. В Визовом центре напомнили, что граждане России могут въезжать на территорию Венгрии с 27 июля 2021 года без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР-тестов) при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации. Подача документов осуществляется по предварительной записи, запись уже открыта на следующую неделю. Кроме стандартного пакета документов на туристическую визу, необходимо приложить свидетельство о вакцинации против COVID-19. В сообщении подчеркивается, что для этого достаточно приложить прививочный сертификат с портала Госуслуг. "По условиям посольства Венгрии, прием документов возможен с сертификатом о прививке любой российской вакциной. Нужно распечатать документ о полной вакцинации с портала госуслуг с QR-кодом и приложить его к комплекту документов", — пояснили между тем сегодня в колл-центре визового центра VFS Global. В России визовые центры Венгрии расположены в Москве, Иркутске, Казани, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Санкт-Петербурге, Уфе и Владивостоке. Напомним, что вчера днем на сайте Посольства Венгрии в Москве появилась информация о том, что "с 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против Covid-19... Образцы принимаемых свидетельств будут опубликованы в ближайшее время". Отметим также, что Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва – Будапешт выполняют сейчас "Аэрофлот" и Wizz Air. Билеты без багажа в обе стороны на сентябрь сейчас можно приобрести от 12700 руб.

Между тем, РИА «Новости» сообщает cегодня, что итальянские власти уже предупредили, что российских туристов пустят в Италию из Венгрии только при наличии у них сертификата о прививках от COVID-19 европейского образца. Как сообщило РИА «Новости», в римском аэропорту Чампино пограничная служба не проверяет документы прибывающих из зоны ЕС, но требует наличия так называемого Green Pass. Представитель пограничной полиции, предположил, что такой документ россияне смогут получить в Венгрии. Между тем, ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявлял, что для российских туристов Италия по-прежнему закрыта, а в Green Pass нельзя внести данные о вакцинации российским «Спутником». В то же время несколько граждан Венгрии в интервью нашему порталу на днях сообщили, что им удалось получить венгерский Green Pass после прививки «Спутником» на территории их страны. При этом они отметили, что, при путешествии по Европе на автомобиле, этот документ им не разу не приходилось предъявлять. /TOURBUS.RU

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