Новости Туристический кешбэк продлили еще на месяц Сегодня Ростуризм сообщил о решении продлить до 31 августа программу продаж туров по России с кешбэком

Ростуризм сообщает сегодня о продлении на месяц текущего этапа продаж туров по России с кешбэком, который должен был закончиться 31 июля. "Сейчас идет очередной этап программы туристического кешбэка. Напомню, что туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. По правилам программы туристу удобно автоматически на карточку возвращается до 20% от стоимости поездки", — сообщила в видеообращении на сайте ведомства его глава Зарина Догузова. Она напомнила, что текущее окно продаж завершается 31 июля. "При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбеком до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом у туристов есть еще целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень", — добавила г-жа Догузова. Глава Ростуризма подчеркнула, что осенью можно отправляться в экскурсионные поездки по России, в том числе в Казань, Нижний Новгород, Самару, в Москву, Санкт-Петербург. Доступен и активный отдых на Алтае, в Сибири, Урале, а также оздоровительный в санаториях по всей стране. Всего, по данным Ростуризма, за время действия программы с прошлого года ей воспользовалось более двух миллионов человек, которые купили туров и проживания на общую сумму около 35,5 млрд рублей. Туристам при этом автоматически вернулось около 6,7 млрд рублей. Приобрести туры с кешбэком можно на сайте мирпутешествий.рф. По условиям акции, оплатить их можно только картой "Мир" в онлайне, на ту же карту происходит возврат денег. Как отметили сегодня в Ассоциации туроператоров, "Туроператоры считают решение регулятора правильным и своевременным. Дело в том, что в условиях волнообразно вводимых регионами ковидных ограничений и общей атмосфере неопределенности продажи туров по последнему этапу акции с кешбэком шли довольно слабо. Глубина продаж на внутреннем рынке и так весьма небольшая. В итоге лишь немногие туристы были готовы в июле приобретать туры на октябрь или ноябрь, не зная, что будет в то время с ограничениями в регионе отдыха". Между тем, опубликованный недавно опрос аналитического центра НАФИ показал, что более половины россиян знают о программе туристического кешбэка, позволяющей вернуть 20% потраченных на путешествие по России средств, но воспользоваться ей собираются лишь 6% "Участникам исследования ответили на вопрос, почему они не готовы воспользоваться программой туристического кешбэка. Среди самых популярных ответов – отсутствие планов отдыхать в России этим летом (30%), невозможность взять отпуск на работе (28%) и нехватка денег на путешествие (19%)", — сообщил НАФИ. Кроме того, многие отказываются от этой возможности из-за отсутствия интересных предложений по турам и гостиницам (10%), карты "Мир" (7%) или недостаточного размера кешбэка (4%). /TOURBUS.RU

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