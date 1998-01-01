|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
28 июля
Зарина Догузова: «Единую электронную визу для иностранцев следует запустить как можно скорее»
Выполнение госпрограммы развития туризма обсудили в Северной столице
«Наш город должен выступить локомотивом качественных преобразований в сфере туризма и гостеприимства не только на уровне региона, но и страны в целом», - заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства, на котором подвели итоги выполнения госпрограммы «Развитие сферы туризма в Санкт Петербурге» за 2020-й и первое полугодие 2021 года, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.
По оценке представившего соответствующий доклад главы Комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева, «целевые показатели программы были достигнуты даже в сложных условиях прошлого года». И хотя в 2020-м город принял только 2,9 млн туристов, включая около 500 тыс. побывавших на берегах Невы еще до пандемии иностранцев (в 2019-м общий турпоток составил почти 10,5 млн), Петербург остался одним из наиболее востребованных направлений отдыха.
По словам г-на Корнеева, чаще всего в прошлом году Северную столицу посещали жители Москвы и Подмосковья, а в первую пятёрку также попали путешественники из Татарстана, Новосибирской, Свердловской и Калининградской областей.
Несмотря на проблемы, средняя продолжительность пребывания туристов в Петербурге в прошлом году составила 3-7 дней (в 2019-м году было 3-5), а тратить они стали немного больше (на 3,6%).
Как сообщил Сергей Корнеев, в рамках маркетинговой программы «Петербургское гостеприимство / Safe Travels SPb» город стал первым в России, присоединившимся к международному движению по безопасному перезапуску туриндустрии в условиях пандемии.
«Специальный QR-код, информирующий о соблюдении необходимых протоколов и требований, получили уже около 1800 компаний туристической сферы. – констатировал он. - Первым в стране в Петербурге разработали и комплекс мер поддержки туристической отрасли, включающий налоговые льготы и прямую финансовую помощь общим объемом около 4 млрд рублей.
Организациям отрасли предоставлено займов на 255,8 млн рублей, что позволило сохранить 1800 рабочих мест».
Поддержала амбиции Петербурга на лидерство в сфере туризма страны и принявшая участие в заседании по видеосвязи руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. «Петербург – наша туристическая жемчужина, наша общая большая гордость», - подчеркнула она, отметив насыщенность города объектами туристической инфраструктуры и большие усилия, которые предпринимаются на берегах Невы для развития туризма.
В частности, только что Александр Беглов подписал документы, благодаря которым малые и средние предприятия сферы туризма получат субсидии на возмещение части затрат, связанных с предоставленными ранее «Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» микрозаймами.
Получить её смогут те, кто сохранил численность сотрудников, поддерживал установленную среднюю зарплату, выплатил основной долг и проценты по договорам микрозаймов и сможет всё это подтвердить.
Говоря о вероятности восстановления турпотока, Зарина Догузова согласилась с тем, что в случае Петербурга это возможно только при условии возобновления въездного туризма. «Единую электронную визу для иностранцев следует запустить как можно скорее. - заявила она во время состоявшегося в Смольном заседания. - Медлить нам с этим, на мой взгляд, нельзя».
Она также добавила, что введение электронной визы для иностранцев ждут как сами иностранные туристы, так и отрасли, и регионы, поэтому это решение нужно реализовать «качественно, эффективно и удобно». По словам главы Ростуризма, случится это уже в «обозримом будущем».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72