Болгария cтала доступна для петербуржцев

Принятые ранее на уровне правительства РФ решения теперь обретают реальные черты: спустя два года из Петербурга возобновляются прямые рейсы в Бургас. Уже известны и детали: перелеты на курорт станет осуществлять а/к «Россия» четыре раза в неделю, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Стоит напомнить: в отличие от Москвы, в Петербурге выбор заграничных направлений отдыха пока не так и велик. Фактически отправиться на зарубежные курорты петербуржцы могут не более чем по десятку «пляжных» направлений, основными из которых являются Турция, Греция и Кипр.

Однако с конца июля к ним добавится и Болгария: ранее были разрешены по 4 рейса в неделю из Петербурга в Софию, Варну и Бургас, и с 31 июля «Россия» полетит на последний из назнванных болгарский курорт, используя воздушные суда типа Airbus A319.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Пулково, летать в Бургас «Россия» станет по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а расписание составлено удобно для пассажиров.

Так, по выходным дням рейсы будут вылетать из Пулково в 09:05 и приземляться в аэропорту Бургаса в 12:30 (обратные рейсы из Бургаса стартуют в 13:30 и прибывают в Петербург в 16:45), а по средам и пятницам вылет как из Северной столицы, так и из Бургаса станут осуществлять на полчаса позже с соответствующим немного более поздним прибытием.



Поскольку «российские» рейсы имеют статус регулярных, в первую очередь они могут заинтересовать индивидуальных туристов и тех петербуржцев, что имеют в Бургасе и его окрестностях недвижимость: новый рейс избавляет их от необходимости лететь с пересадкой в Москве. Однако во втором случае конечная стоимость перелета может оказаться ниже.

И не стоит забывать, что с 8 июля Болгария ввела обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех российских туристов в возрасте старше 12 лет, независимо от их прививочного статуса.

«Болгария – одна из наиболее востребованных для отдыха россиян стран, и поэтому вполне вероятно, что и новые рейсы в Бургас из Петербурга будут пользоваться спросом, - считает глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – Вместе с тем стоит учитывать, что сезон в этой стране завершится в начале октября и количество желающих туда отправиться значительно уменьшится».

Вместе с тем все зависит от развития пандемийной ситуации: если она стабилизируется в полной мере, это может вызвать и спрос со стороны пассажиров даже в «низкий» сезон.

/TOURBUS.RU