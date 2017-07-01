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27 июля
Хорватия ограничила срок действия российского сертификата о вакцинации
С понедельника Хорватия не только ввела обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих россиян, но и ограничила срок действия вакцинации «Спутником»
Хорватия стала первой в мире, указавшей не только нижний, но и верхний пределы действия документа о вакцинации от коронавируса — сообщает наш специальный корреспондент.
Как проинформировали в Национальном туристическом офисе Хорватии в России, с 26 июля, одновременно с изменениями в правилах въезда в страну, введено и новое – сертификат вакцинации действителен, начиная с 14 дней после получения второй дозы, но максимум 270 дней.
Стоит напомнить, что с этой же даты (т. е. с 26 июля) гражданам Великобритании, Кипра и РФ, вне зависимости от статуса вакцинированного или переболевшего, при въезде в Хорватию необходимо наличие отрицательного теста на SARS-CoV-2, сделанного в стране проживания до въезда на территорию республики. При этом необходим ПЦР-тест не старше 72 часов или быстрый антиген-тест, признанный ЕС - обязательно не старше 48 часов.
«Все дети в возрасте до 12 лет освобождаются от предоставления результатов тестирования, если их родители или опекуны соответствуют требованиям. – подчеркивают в Национальном туристическом офисе Хорватии в России. -Это правило введено в связи с ухудшением эпидемической ситуации в указанных странах, но мы рассчитываем, что мера временная».
Так что, судя по всему, даже если с улучшением ситуации обязательный ПЦР-тест для вакцинированных россиян будет вновь отменен, требование об ограничении сроках действия сертификата о прививке останется.
Отметим, что в доковидное время это направление пользовалось довольно большой популярностью: по данным главного офиса Хорватского туристического сообщества (HTZ), в 2019 году страну посетило более 21 млн туристов, из которых на россиян пришлось 154 тыс. (на 15% больше, чем в предыдущем году). При этом страна очень надеялась на дальнейший рост турпотока из РФ и привлечение россиян не только на ее пляжи, но и в здравницы, на яхтенные и гастромаршруты.
Однако прошлый год ситуацию резко изменил: чартеров, которые в прошлом летали на курорты Хорватии из Москвы и Петербурга, не стало, а долгое время закрытые границы не способствовали росту взаимного туризма. Несмотря на то, что страна еще весной 2021-го признала «Спутник V», а в настоящее время авиасообщение в Хорватию возможно не только в Загреб, но и Пулу, Сплит и Дубровник, выполняться рейсы на хорватские курорты могут только из Москвы, что заметно снижает интерес к направлению.
«Да, Хорватия всегда пользовалась популярностью у определенной категории клиентов, ценящих уровень отдыха и чистоту природы, - констатирует менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой.
– Однако сейчас «массовый» турист чаще всего предпочитает простые варианты, не связанные с пересадками. А значит, на пике спроса та же Турция, в которую летают чартеры из многих российских регионов. При в настоящее время Хорватия стала тем направлением, которое предпочитают люди, ищущие по-настоящему европейского отдыха».
/TOURBUS.RU
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