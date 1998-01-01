Новости Red Wings хочет стать лоукостером На первом этапе авиакомпания будет развивать лоукост-перевозки на базе лайнеров SSJ-100, а затем планирует создать отдельного бюджетного перевозчика

Авиакомпания Red Wings планирует развивать региональные низкобюджетные перевозки на базе самолетов SSJ-100, сообщает сегодня газета "Коммерсантъ". По данным издания, компания разослала в администрации Пермского края, Свердловской и Челябинской областей письма с просьбой поддержать ее заявку на субсидирование региональных рейсов. В одном из писем говорится, что в июле Red Wings начала внедрение модели регионального лоукострера, "основная суть которой заключается в агрессивном снижении собственных издержек и обеспечении доступных для пассажиров тарифов". В частности, 16 июля Red Wings отменила питание на всех своих рейсах, сообщил источник газеты в компании, и рассчитывает на скидки от аэропортов за счет расширения маршрутной сети. "Мы видим при масштабировании нашего регионального проекта возможности для сокращения издержек и дальнейшего снижения цен", -сообщил представитель Red Wings. По словам источника газеты в отрасли, лоукост-модель будет внедряться в рамках того же юрлица: создание отдельной авиакомпании возможно, "но не в ближайшей перспективе". По информации издания, сейчас в парке Red Wings семь SSJ-100: четыре из них базируются в Екатеринбурге, один — в Челябинске, два — в Москве. До конца следующего года, как ожидается, парк "Суперджетов" компании вырастет до 32. Также у компании во флоте 15 Airbus и два Boeing. В будущем в лоукост-проект может перейти большее число SSJ (компания планирует получить еще 25 судов) — это будет зависеть от объема предоставленных субсидий, отметил источник в авиакомпании. Создание регионального лоукостера может быть оправдано, но на другом типе самолетов, считает аналитик «ВТБ Капитала» Елена Сахнова. «Лоукостер зарабатывает деньги на большом налете. К сожалению, надежность и отсутствие запчастей не позволяют повысить налет SSJ до приемлемых уровней»,— указывает эксперт. Субсидии, по ее мнению, будут выгодны перевозчику только в случае использования не менее восьми самолетов SSJ. «Традиционная модель лоукостера подразумевает использование среднемагистральных судов (Airbus A320 или Boeing 737) в максимально плотной компоновке (180–220 мест) и с высоким налетом от 14 часов в сутки. Региональные самолеты — SSJ, Embraer, Bombardier и другие — с компоновкой до 100 кресел будут менее эффективны с точки зрения расходов на одного пассажира. Но их использование может быть целесообразно на менее развитых региональных рынках, где объем спроса не позволяет загрузить 180 кресел»,— полагает младший партнер Bain & Company Сергей Зайцев. Интерес многих перевозчиков к низкобюджетному сегменту — общемировой тренд, усиливающийся после каждого кризиса, говорит директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий. Споры о том, в каком формате эта модель эффективнее, идут, по его словам, с переменным успехом: «Полносервисные перевозчики создавали дочерние лоукост-компании — и закрывали их из-за проблем с внутренней конкуренцией. Попытки развивать две философии в рамках одного бренда заканчивались как созданием гибридной модели, так и полной неудачей с закрытием дискаунтера». Сейчас в РФ работает один авиалоукостер — входящая в группу "Аэрофлот" "Победа". О планах создать новый лоукостер ранее в этом году заявила группа S7 - в рамках проекта группа ведет переговоры с Airbus и Boeing, сообщали ранее в пресс-службе S7. /TOURBUS.RU



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