Министр гражданской авиации Египта: «Российская инспекция курортов начинается 27 июля»

Эксперты полагают, что решение об увеличении квот на полеты на курорты Красного моря должно быть принято уже через несколько дней

Как сообщил министр гражданской авиации арабской республики Мухаммед Манар Инаба в интервью местной газете Al-masry Al-youm, которую цитирует ТАСС, российская делегация, в основном состоящая из представителей Роспотребнадзора, должна прибыть с инcпекцией на курорты страны уже сегодня.

Эксперты оценят ситуацию с коронавирусом в преддверии возобновления рейсов на курорты Египта 9 августа. Со слов министра, курортные городаШарм-эль-Шейх и Хургада прошли необходимую подготовку по защите туристов от COVID-19. Аэропорты этих городов также получили соответствующие международные свидетельства.



В свою очередь в министерстве туризма и древностей, которое цитирует АТОР, заявили, что «Египет месяцами готовился к возвращению туризма», в связи с чем была проведена большая подготовительная работа.

Так, министерство туризма перед праздником Курбан-байрам повторно проверило работу всех отелей, расположенных в туристических зонах, на предмет соблюдения антиковидных протоколов и других международных стандартов. После окончания праздничных каникул работа инспекционных комитетов будет продолжена.

По информации источников Ассоциации туроператоров, визит российской делегации во главе с Роспотребнадзором дожен ускорить расширение квот на направлениях Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Напомним, что сегодня на каждый из курортов разрешено из Москвы лишь до пяти рейсов в неделю. Эксперты ассоциации проводят параллели с ситуаций восстановления рейсов в Турцию: эксперты прибыли на турецкие курорты 16 июня и уже 18 июня было объявлено о возвращении полноценного авиасообщения с Турецкой Республикой.

Источники АТОР также напоминают, на 27-28 августа запланировано заседание межведомственной комиссии по выдаче допусков авиакомпаниям. По оценке источников, есть вероятность, что в ходе заседания МВК будут уже приняты во внимание первые выводы российской делегации, которая на месте будет знакомиться с санитарной обстановкой в туристических зонах Египта.

«Если российские эксперты сочтут эпидситуацию на красноморских курортах Египта благоприятной, то о расширении квот на прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх может быть объявлено уже до конца текущей недели, то есть до 1 августа», – полагают эксперты.

/TOURBUS.RU